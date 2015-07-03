18 yaşındaki genç kadın 'Cihada gideceğim' dedi, ortadan kayboldu

İstanbul Belikdüzü'ndeki evinden geçtiğimiz pazar günü ayrılan Kevser Çelik adlı 18 yaşındaki genç kadın, sonra bir daha geri dönmedi. Bir süredir kızlarından haber alamayan Çelik ailesi, kızlarının Suriye'ye radikal gruplara katılmasından endişe ediyor. Genç kadın, "Şehit olacağım. Hakkınızı helal edin. Beni aramayın sormayın" şeklinde biten bir not bıraktı.

Doğan Haber Ajanası’nın haberine göre; ailenin 4 çocuğundan en büyüğü olan 18 yaşındaki Kevser’in el yazısıyla yazdığı notta "Ben Cihada gidiyorum. Allah yolunda savaşacağım. Şehit olacağım" yazıyordu. Baba Cevat Çelik notu okuyunca polise başvurdu.

Çelik ailesi, kızlarının taksiyle Otogar'a gittiğini, burada Güneydoğu'ya yolcu taşıyan bir otobüs firmasının yazıhanesine girdiği bilgisine ulaştığını söylüyor.

Aile, polisten bilgi alamamaktan şikayetçi

Ancak Kevser'in otobüse binip binmediği kesin olarak bilinmiyor. Aile bu belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik polisten bilgi alamamaktan yakınıyor.

Baba Cevat Çelik kızının son zamanlarda telefonuyla sürekli mesajlaştığını, telefon kayıtlarının resmi makamlardan talep etmelerine rağmen bugüne kadar alamadıklarını söyleyerek, " 40 gün et yemedi. 'Kızım niye yemiyorsun' dediğimizde de, ' Nefsimi terbiyle ediyorum ' dedi" diye konuştu.

Anne İsminaz Çelik de, "'Âlimin biri böyle yaptı' dedi. 40 gün et yemedi. 41'inci gün gitti. Çok kilo verdi. 7 kilo verdi" dedi.

‘Çarşaf giyeceğim anne’

Kızının son dönemlerde gece uyumadığını, sabah da erken uyandığını söyleyen anne İsminaz Çelik, "Ben nişanlısıyla konuşuyor diye önemsemedim bile. Son bir haftadır suçlu gibiydi. Telefonu bırakır bırakmaz suçlu gibi kalkıyordu. Ben de zannettim ki başka bir çocuk var. Çarşaf üzerine çok konuşuyordu. 'Çarşaf giyeceğim anne diye. İşte 'Arapça öğreneceğim' dedi. Arapça ilahiler dinlemeye çalıştı. 'Bu ne, ben bundan bir şey anlamıyorum' dediğimde, 'sen anlayamazsın anne, onu ancak ben anlarım' dedi. Mırıldanarak onu devamlı söylerdi" diye konuştu.

10 aydır nişanlı olduğu 18 yaşında Abdullah Yeryudan ile en son 10 gün önce görüşen Kevser Çelik, ona da herhangi bir şey söylemedi. Telefonla ulaştığımız nişanlısı aralarında herhangi bir tartışma ya da ayrılık olmadığını belirtti. Nişanlısı da Kevser'in ortadan kaybolmasına anlam veremediğini söyledi.

Ortaokuldan ayrıldıktan sonra 3 yıl boyunca Kur'an kursuna giden ve son 1 yıldır evde bulunan Kevser'in ara sıra da Beylikdüzü Kavaklı'da bulunan bir evde sohbet toplantılarına katıldığı öğrenildi. Ailesinin anlatımıyla Suriyelilere çok acıdığını söyleyen Kevser kendi kendine Arapça öğrenmeye çalışıyordu.