Cihad savaş ilanı demek, muayene edemem

T24 - Almanya’da yaşayan 16 yaşındaki Türk genci Cihad Çelik, adı nedeniyle gittiği Alman kadın diş doktoru tarafından muayene edilmedi. Doktor, “Anlamı savaş olan bir ismi taşıyan kişiyi muayene etmem” dedi.



Almanya’da yaşayan Türk genci Cihad Çelik (16), gittiği kadın diş doktoru tarafından, isminin “savaş ilanı” anlamına geldiği gerekçesiyle muayene edilmedi. Alman doktor, daha sonra özür dilese de gencin babası, doktor hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Baden Württemberg eyaletinin Donaueschingen kentinde oturan Çelik, olayı Milliyet’e şöyle anlattı.

“Almanya’da doğdum. Bugüne kadar başıma böyle bir şey gelmedi. Psikolojim bozuldu. Kendimi yabancı olarak görmüyordum. Ama, bu olaydan sonra fikirlerim değişti, çok üzgünüm. Bir hafta kadar önce, muayenehaneye gittiğimde her zamanki doktorum yoktu. Yerine bir başka kadın doktor bakıyordu. Beni görünce adımı sordu. Cihad olduğunu söyledim.



Almanca anlamını sordu. Ben de ‘kutsal savaş’ dedim. ‘Böyle isim taşıyan bir kişiyi muayene etmem. Bunu savaş ilanı olarak görüyorum’ karşılığını verdi. Zaten doktor anlamını biliyormuş, ancak, yine de bana sormuş. Dışarıya çıkınca babamı telefonla aradım ve yaşadıklarımı anlattım.”





İnanamadılar



Yaklaşık 30 yıldır aynı kentte yaşayan Samsunlu Çelik ailesinin dört çocuğundan biri olan meslek lisesi öğrencisi Çelik, muayeneden çıktıktan sonra kendisini çok kötü hissettiğini, psikolojisinin bozulduğunu söyledi. İsmini babaannesinin verdiğini kaydeden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şoke oldum. O gün okula gittim ve bütün gün bu olayı düşündüm. Sadece Türk arkadaşlarıma anlattım. Onlar bile inanamadılar. ‘Babana söyle, suç duyurusunda bulunsun’ dediler.”





‘Artık kararsızım’



Almanya’da doğduğunu ve ülkeye her şekilde uyum sağladığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:



“Artık, kendimi yabancı olarak görüyorum. Şu anda çifte vatandaşım. Yani, hem Türk, hem Alman vatandaşıyım. 18 yaşıma geldiğimde Alman vatandaşlığını seçmeyi düşünüyordum, ama şimdi kararsızım. Burada doğup büyüyen bir insana bile böyle ayrımcı davranırlarsa, diğer yabancılara nasıl davranırlar? Çok üzgünüm. Yaşadığım bu olaydan bir gün sonra aynı doktora gidip, buraya bir gün önce muayeneye geldiğime dair belge alacaktım. Bu belgeyi okula vermem gerekiyordu. O kadın doktor oradaydı ve benim yüzüme bile bakmadı.”



