‘Çiğnenmiş sakızı çiğnemek orucu bozmaz’

İranlı bir din adamının "Su içmek orucu bozmaz" çıkışından sonra, Konya Müftülüğü'nden de çok tartışılacak bir açıklama geldi. Konya İl Müftülüğü’nün resmi internet sitesindeki “Sorulu-cevaplı dini bilgiler” bölümünde oruçla ilgili bilgilere yer verildi. Orucu bozan hallerin anlatıldığını bölümde “Sakız çiğnemek orucu bozar mı?” sorusuna cevap verilerken, daha önce çiğnenmiş olup içerisinde katkı maddesi kalmayan sakız ile katkı maddesi barındırmayan kenger sakızı çiğneminin orucu bozmadığı bildirildi.

Katkı maddesi kalmamışsa...

Ağızda çözünen katkı maddeleri bulunduran sakızların çiğnendiği takdirde orucu bozduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi: “Günümüzde üretilen sakızlarda ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar itina edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınılması mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar. Ancak kenger sakızı gibi katkısı bulunmayan sakızlarla, daha önce çiğnenmiş olup içinde hiç katkı maddesi kalmamış olan ve çiğnendiğinde hiçbir eksikliğe uğramayan sakızların çiğnenmesi orucu bozmaz. Bununla birlikte, oruçlu iken bu tür sakızları çiğnemek mekruhtur."

Uçakta iftar nasıl yapılır?

Müftülüğün internet sitesinde uçakla seyahat eden oruçlu kişilerin iftarını nasıl açması gerektiği de anlatılırken şu bilgilere yer verildi: “Seyahate çıkan kişilerin, imsak ve iftarları bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de, uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı uçaklarla kıtalararası yolculuk yapılması durumunda, imsak ile iftar arasında süre, anormal ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Bu durumda, yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya bırakabilir. Ancak oruca başlamış ise, imsake başladığı yere göre iftar edebilir.”