'Çığlık'ı satın alan gizemli müşteri belli oldu

Edvard Munch’un başyapıtı 'Çığlık'ı rekor fiyata satın alan gizemli müşterinin kimliği belli oldu.

Wall Street Journal, Mayıs ayında Edvard Munch’un başyapıtı olan 'Çığlık'ı 120 milyon dolara satın alarak rekor kıran gizemli müşterinin Amerikalı milyarder Leon Black olduğunu açıkladı. Sotheby’s’de gerçekleşen mezat, bir açık artırmada en pahalı sanat yapıtının satılışına tanık olmuştu.

New York’ta yaşayan iş adamı Leon Black, hevesli bir sanat koleksyoncusu olarak tanınıyor. Black’in satın aldığı başyapıtı herhangi bir müzeye bağışlayıp bağışlamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Sotheby's sözcüsü, haber konusunda yorum yapmaktan kaçınırken, Leon Black’in kişisel sözcüsü de sessizliğini korumayı tercih etti.

Apollo Global Management’in baş ortağı olan Black, Forbes’un milyarderler listesinde 330. Sırada yer alıyor. Ünlü işadamı ayrıca New York Metropolitan Sanat Müzesi ve Modern Sanat Müzesi’nin yönetim kurulunda da görev yapmakta.

2 Mayıs tarihinde gerçekleşen satış bir Sotheby yöneticisi tarafından idare edilmişti. Yedi kişiyle başlayan açık artırma süreci peşpeşe artırımların birbirini takip ettiği heyecanlı bir havada geçmişti.

Munch’ün 1895’te resmettiği başyapıtı “Çığlık,” arka planı renklerle süslenmiş, ellerini kafasını bastıran, kel bir insanı tasvir etmekte ve dünyanın en çok tanınan resimlerindendir. Bu yapıtın üç uyarlaması, hatta zamanında çalınıp geri getirilen iki örnek de dahil olmak üzre, Norveç’teki müzelerde bulunmaktadır. (ntvmsnbc)