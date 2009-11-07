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Kültür-Sanat

'Çığlık' atmaya devam!

Gerilim sinemasına farklı bir boyut katan Çığlık serisinin dördüncüsü 2010 yılında beyazperdede olacak.

07 Kasım 2009 02:00

Gerilim sinemasına farklı bir boyut katan Çığlık serisinin dördüncüsü 2010 yılında beyazperdede olacak.

Casey Becker (Drew Barrymore) evde yalnız. Mısır patlatıyor, ailesinin eve dönmesini bekliyor. Sonra telefon çalıyor ve konuşmaya devam ettikçe ahizenin diğer ucundaki kişiden korkmaya başlıyor. Dakikalar geçiyor ve Casey öldürülüyor...

'Çığlık' böyle başladı ve dördüncüsüyle yola devam ediyor. Kevin Williamson ve Wes Crawen'in yarattığı ilk film 1996 yılında gösterime girdiğinde eleştirel anlamda da gişede de olumlu sonuçlar aldı. Filmin en büyük başarısı ise korku türüne ait klişeleri zekice kullanması olarak yorumlandı.

Senarist Williiamson'a büyük ün kazandıran filmin ertesi yıl devamı da çekildi. İlk film kadar başarılı olmasa da gişede istenen sonucun alınması üçüncü filmi de zorunlu kıldı.

Ve şimdi sırada 'Scream 4' var. Yine Kevin Williamson'ın kaleme aldığı filmin yönetmeni henüz belli değil ama serinin en önemli oyuncuları Courteney Cox, Neve Campbell ve David Arquette kadroda yer alıyorlar.

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