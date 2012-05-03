'Çığlık' 120 milyon dolara satıldı

Norveçli dışavurumcu ressam Edward Munch’un imzasını taşıyan ve Mona Lisa'dan sonra dünyada en çok bilinen tablo olarak kabul edilen, “Çığlık” New York’ta 119,9 milyon dolara satıldı.

Sotheby's müzayede evinde 50 milyon dolardan başlayan açık artırma 12 dakika sürdü.

Çığlık'ın dört versiyonu bulunuyor. Bu, hâlâ özel şahısların elinde bulunan tek Çığlık tablosuydu.

Eserin satışından elde edilen para Edvard Munch adına açılacak bir müze, otel ve sanat merkezi için kullanılacak.

Eser için yedi kişi yarışıyordu. Ancak mücadele son dakikalarda açık artırmaya telefonla katılan iki kişi arasında geçti.

Satış fiyatına müzayede evinin komisyonu da dahil.

Daha önce müzayedede satılan en pahalı eser rekoru Picasso'nun "Çıplak, Yeşil Yapraklar ve Büst" tablosuna aitti. Eser 2010'da 106,5 milyon dolara satılmıştı.

Çığlık'ın diğer üç versiyonu Norveç'teki müzelerin elinde.

Ancak Sotheby's bunun Çığlık'ın en renkli versiyonu olduğunu söylüyor. Ayrıca bu tablonun çerçevesinde, Munch'un eser için nereden ilham aldığını anlattığı bir şiiri de bulunuyor.

Çığlık'ın bir versiyonu 1994, başka bir versiyonu da 2004'te çalınmış sonrasında iki tablo da bulunmuştu.