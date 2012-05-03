T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Çığlık' 120 milyon dolara satıldı

Edward Munch'ın deniz kenarında yürürken anksiyete nöbeti geçirdikten sonra bu tabloyu yaptığı belirtiliyor

03 Mayıs 2012 13:01

 

Norveçli dışavurumcu ressam Edward Munch’un imzasını taşıyan ve Mona Lisa'dan sonra dünyada en çok bilinen tablo olarak kabul edilen, “Çığlık” New York’ta 119,9 milyon dolara satıldı.
 
Sotheby's müzayede evinde 50 milyon dolardan başlayan açık artırma 12 dakika sürdü.
 
Çığlık'ın dört versiyonu bulunuyor. Bu, hâlâ özel şahısların elinde bulunan tek Çığlık tablosuydu.
 
Eserin satışından elde edilen para Edvard Munch adına açılacak bir müze, otel ve sanat merkezi için kullanılacak.
 
Eser için yedi kişi yarışıyordu. Ancak mücadele son dakikalarda açık artırmaya telefonla katılan iki kişi arasında geçti.
 
Satış fiyatına müzayede evinin komisyonu da dahil.
 
Daha önce müzayedede satılan en pahalı eser rekoru Picasso'nun "Çıplak, Yeşil Yapraklar ve Büst" tablosuna aitti. Eser 2010'da 106,5 milyon dolara satılmıştı.
 
Çığlık'ın diğer üç versiyonu Norveç'teki müzelerin elinde.
 
Ancak Sotheby's bunun Çığlık'ın en renkli versiyonu olduğunu söylüyor. Ayrıca bu tablonun çerçevesinde, Munch'un eser için nereden ilham aldığını anlattığı bir şiiri de bulunuyor.
 
Çığlık'ın bir versiyonu 1994, başka bir versiyonu da 2004'te çalınmış sonrasında iki tablo da bulunmuştu.

ETİKETLER

çığluk tablosu satıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24