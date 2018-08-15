Çiğli esnafından dövize karşı Türk bayraklı kampanya

İZMİR, (DHA)- ÇİĞLİ Esnaf ve Sanatkarlar Odası yöneticileri, dövizini bozdurup, makbuzu getiren herkese bir Türk bayrağı hediye edecek. \'Gün Milli Duruş Zamanı\' adını verdikleri kampanyanın açılışını ellerindeki dövizi bozduran oda başkanı Arif Altıkulaç yaptı.

Döviz kurlarındaki aşırı artışın ekonomik parametrelerle bağdaşmadığını kaydeden Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, \"Türkiye benzer sıkıntıları önceden de yaşadı ama halkı ile kenetlenerek sorunları aştı. Bu kez de sıkıntılar atlatılacaktır. Esnaf camiası da Ahilikten gelen özellikleri ile topluma örnek olacaktır. Yaptığımız kampanya da bu düşüncemizin bir ürünü\" diye konuştu.

Kampanyaya tüm oda üyelerinin ve vatandaşların katılımlarını beklediklerini söyleyen Altıkulaç, \"Türkiye\'nin döviz kuruna karşı verdiği bir savaş var. Biz de bu mücadeleye katkı koymak, Türk lirasına destek vermek istedik. Evindeki, elindeki doları bozdurup makbuzunu da Çiğli Esnaf Odası\'na getiren kardeşlerimize bir Türk bayrağı hediye edilecektir. Bu memleket bizim, kolay kazanılmadı. Bizim paramızı değersizleştirmeye, ekonomimize müdahale etmelerine izin vermeyeceğiz. Çiğli esnaf teşkilatı olarak böyle bir milli kampanya yaptık\" dedi.

Açıklamanın ardından Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç ve oda yöneticileri, ellerindeki dövizleri bozdurarak kampanyayı başlattı.

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