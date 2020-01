Çiğköfteci Sabah, lahmacuncu Hürriyet; hangi gazeteci, en çok ne sipariş veriyor?

Türkiye'nin en büyük yemek siparişi sitelerinden Yemek Sepeti, gazetelerin beslenme dosyasını açıkladı. "Gazetelerin genel merkezlerinin olduğu binalara en çok sipariş edilen 5 yemeği listeleyen Yemek Sepeti'nin raporuna göre, Hürriyet binasına en çok sipariş edilen yemek lahmacun. Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'nun köşesine taşıdığı rapora göre, Sözcü ve Habertürk çalışanları çoğunklukla et döner siparişi veriyor. Posta gazetesi en çok sebzeli ev yemeği sipariş eden gazete. Balık sipariş eden tek gazete ise Sözcü. Rapora göre, Sabah gazetesi çiğköfteci çıktı.

Semercioğlu'nun Hürriyet'te "Elton John kaç lira aldı?" başlığıyla yayımlanan (24 Ağustos 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Hürriyet lahmacun, Milliyet hamburger, Sabah çiğköfteci...

Gazeteci arkadaşlara kötü bir haberim var, hepimiz sağlıksız besleniyoruz...

YemekSepeti.com gazetelerin beslenme dosyasını açıkladı...

Şaşırtıcı sonuçlar var içinde...

Gazetelerin genel merkezlerinin olduğu binalara en çok sipariş edilen 5 yemeği listeledi YemekSepeti.com...

En ilginç sonuçlardan ikisi şu:

Sabah çiğköfteci çıktı...

Star gazetesi sufleci, ayrıca benim ilk kez duyduğum çiğköfte dürüm siparişi veren tek gazete de Star...

Tavuk tantuni sipariş eden tek gazete ise Yeni Şafak...

Ama çoğunlukla gazetecilerin yedikleri yemek; lahmacun, hamburger, tost, pide, döner, dürüm, mantı olarak sıralanıyor...

Hepimiz obeziz, hepimiz şişmanız yani...

Bakın gazete binalarına en çok sipariş edilen yemeklere...

Şimdi bu listeden hareketle;

Yemeklerle manşetler arasında bir ilişki kurulabilir mi tartışmasına girmeyeceğim...

Ama genel olarak gazetecilerin sağlıksız beslendiği ortada...