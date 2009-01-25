Çığın altından mucize kurtuluş!

Zigana'da meydana gelen çığdan kurtulan Rahmi Keleş, yürüyüş yaptıkları sırada üzerlerine gelen kar kütlesinden kaçamadığını, kendisini çığ altından grupta bulunan Yonca Yılmaz'ın kurtardığını söyledi.



Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunmayan Rahmi Keleş (60), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon Tenis ve Dağcılık İhtisas Kulübü olarak her hafta bir etkinliklerinin bulunduğunu belirtti.



Trabzon'dan 08.00'da 17 kişi olarak yola çıktıklarını ve Maçka'da yemek yediklerini, saat 09.15'te Zigana'ya ulaştıklarını anlatan Keleş, daha sonra Kadırga'ya doğru yürüyüşe geçtiklerini kaydetti.



‘İmdat diye bağırmaya başladım’



Fazla kar bulunduğundan tek sıra olarak yürüyüş yaptıklarını ifade eden Keleş, "Yukarıdan aşağıya doğru çığ geldi ancak kaçamadık. Ben orta sıralardaydım, çığ beni sürükledi. Sağ elim altta kaldı, sol elimle yüzümü açtım. Nefes almaya başladım ve imdat diye bağırmaya başladım" dedi.



‘Elleriyle karı eşeleyerek kurtardı’



Keleş, "imdat" sesleri üzerine grupta bulunan Yonca Yılmaz'ın yanına hemen geldiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bilincimi kaybetmemiştim ve tek başıma çıkma imkanım yoktu. Elleriyle karı eşeleyerek önce sol bacağımı sonra da sağ bacağımı kurtardı. Yonca olmasa kurtulamazdım. Melek gibi yetişti Allah'a şükrediyorum. Vücudum tamamen kardan çıktığında kar üstünde 6-7 kişi gördüm. Benim kurtulduğumu görenler de diğerlerini kurtarmaya doğru gittiler. Erhan Terzi'yi çıkardılar. Ona kalp masajı yaptılar, ancak kurtarılamadı. Çok üzgünüm."



Keleş, silah sesi nedeniyle çığ meydana gelen iddialara ilişkin olarak ise "Herhangi bir ses duymadık. Böyle bir şey yok" diye konuştu.

