Çiğdem Yaylak'a cinsel saldırıda bulunan sanığın cezası 8 yıl artırıldı

Antalya'da Çiğdem Yaylak'a (29) cinsel saldırıda bulunan Murat Kaya'ya (36) verilen 16 yıl 9 ay hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi'nce 24 yıl 6 aya çıkarıldı. Mahkeme heyeti, cezalarda hiçbir indirime gitmedi.



Antalya'da, 30 Eylül 2019'da, eğlence merkezinde çalışan bir çocuk annesi Çiğdem Yaylak, iş bitimi patronunun söylemesi üzerine, kendisini taksi durağına bırakması için müşteri Murat Kaya'nın otomobiline bindi. Durağa geldiklerinde Kaya, iddiaya göre, araçtan inmesine izin vermediği Yaylak'ı dövdü. Otomobille marangoz atölyesine giden Kaya, burada Yaylak'ı dövmeye devam etti. Kaya, daha sonra Yaylak'a cinsel saldırıda bulundu, ardından otomobille bilmediği bir yerde bırakıp kaçtı. Polise giden Çiğdem Yaylak, şikayetçi oldu. Polisin çalışmasıyla yakalanan Murat Kaya ve Yaylak'a zorla uyuşturucu madde kullandırdığı öne sürülen arkadaşı G.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde iddiaları kabul etmedi.

İki zanlı serbest bırakıldı

İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği tarih ve saat aralığını gösteren kayıtların silindiğini tespit etti. Veri kurtarma uzmanlarının çalışması sonunda, olay anına ilişkin bazı görüntüler kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Kaya ile G.K., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanık Murat Kaya 'adli kontrol hükümlerini yerini getirmemek'ten tutuklandı

Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda savcının tutuklama talebine rağmen mahkeme heyeti, sanık Murat Kaya'nın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mağdurun aile avukatı Bilgenur Yalçın, mahkemeye ek dilekçe vererek, Kaya'nın tutuklanmasını istedi. Bu talebin reddedilmesi üzerine Yalçın, tutuklama talebini üst mahkeme olan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 2 ay önce aldığı kararda, sanığın adli kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmediğini, bununla ilgili yasal ve geçerli mazeret bildirmediği, atılı 'cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını gerekçe gösterip tutuklanmasını kararlaştırdı.

Yerel mahkeme toplam 16 yıl 9 ay hapis cezası verdi

11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında, suçun ses ve kamera kayıtlarıyla sabit olduğunu belirterek, sanığın 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Murat Kaya'yı 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 6 ay ve 'hakaret' suçundan da 3 ay hapisle cezalandırdı.

Bölge İdare Mahkemesi cezayı 8 yıl artırdı

Çiğdem Yaylak'ın avukatları cezayı az bularak, davayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, davayı yeniden gördü ve sanığa 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından verilen cezaları kaldırdı. Sanık Murat Kaya, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 17 yıl hapse mahkum edildi. Sanık, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 7 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezalarda hiçbir indirime gitmedi. (DHA)