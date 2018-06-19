Çiğdem Toker'in ertelenen 1.5 milyon liralık tazminat davasında hakimden haber ricası

Gazeteci Çiğdem Toker hakkında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan iki köşe yazısı nedeniyle iki ayrı şirket tarafından toplam 3 milyon liralık manevi tazminat davasının ilk bugün görüldü. Agrobay Seracılık tarafından Toker'e açılan 1,5 milyon manevi tazminat davası 6 Aralık 2018'e ertelendi. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın hakimi, salondaki gazetecilere mahkemelerin iş yükü ile ilgili haber yapmalarını rica etti.

Meslek örgütlerinden destek

Cumhuriyet'te Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RFS) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şube Başkanı Çınar Livane Özer, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, Eğitim- Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın yanı sıra gazeteciler ve meslek örgütlerinden temsilciler, Toker'e destek olmak için adliyedeydi.

Duruşmada davacı ve davalı taraflar karşılıklı olarak dilekçelerinde belirttikleri hususları mahkemeye sunmak için ek süre talep etti. Mahkeme Başkanı, taraflara ek süre vererek, bir sonraki duruşma günü olarak 6 Aralık tarihini belirledi. Savunması sorulanÇiğdem Toker , "Davaya konu yazı ifade özgürlüğü kapsamı içindedir" dedi.

Hakimden haber ricası

Başkan duruşma tarihini verirken, yargının önündeki dosya yükünden de "Bu kadar gazeteci bir aradayken söyleyeyim. Bunu da yazın. Önümüzde bir sürü dosya var. 25 tane de Asliye Hukuk Mahkemesi var. 75 tane olması gerekir. 50 tane eksiğimiz var" diye konuştu.

Toker: Bu tutar bizi korkutacak değil

Duruşma sonrasında Gazeteci Toker ve onu desteklemeye gelenler adliye önünde basın açıklaması yaptı. Hakkında açılan 1,5 milyonluk davayı değerlendiren Gazeteci Toker, "Kamu kaynaklarının nasıl harcandığının denetlenmesini isteyin bütün gazetecilere yönelik yıldırma politikası. Bu tutar bizi korkutacak değil. Genç meslektaşlarımın da gözünü korkutmamalı" dedi.

Gazeteci Toker, hakimin duruşma sonunda kendilerine dosya sayısından yakınmasını hatırlatarak, "Yargıç bile 'madem bu kadar çok gazeteci burada, 75 asliye hukuk mahkemesi gerekiyor. 50 açığımız var. Bunları da dile getirirseniz sevinirim' diye ricası oldu. Yargıcın bu sözleri bile halkın haber alma özgürlüğünün ve yargının durumunu gösteriyor" diye konuştu. Toker kendisine destek olan meslektaşlarına "Dayanışma bu çağın en değerli kıymetidir" sözleriyle teşekkür etti.

Önderoğlu: Sermaye çevrelerini rahatsız etti

Toker'e destek olmak için adliyeye gelen Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Önderoğlu ise "Yıldırma amaçlı uluslar arası ekonomik ve politik güçlerin gazetecilere orantısız davalar açmasına aşinayız. Bundan 10 yıl önce Dalaman'da yerel gazeteciye açtığı davayı hatırlıyorum. Toker'in yazdığı yazılar sermayenin sorgulanmadan kendilerine akmasından memnun olan çevreleri rahatsız etti. 1,5 milyon istemezsiniz bir şirketin adı geçti diye. Biz buraya gazetecilere diz çöktürülemeyeceğini göstermek için geldik" diye konuştu.