Çiğdem Toker: YEKDEM sistemiyle enerji şirketlerine ödenen üç yıllık tutar, Türkiye bütçesinin onda birine yakın

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimini Destekleme Mekanizması sisteminde şirketlere döviz üzerinden alım garantisi verildiğini hatırlatarak, "YEKDEM sistemiyle enerji şirketlerine ödenen üç yıllık tutar, Türkiye bütçesinin onda birine yakın" yorumunu yaptı.

Toker yazısında, "Dövize dayalı bu garantinin faturası iktidarı da azıcık zorlamış olmalı ki, önce bir yasa, ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla (29 Ocak 2021) ABD Doları'ndan TL'ye dönüş yapıldı. 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2025 arasındaki dönemde devreye girecek yenilenebilir enerji santralleri için 10 yıllığına garanti esasları belirlendi. Ama burada duralım: Yeni para birimi TL/kuruş olsa da üçer aylık bir güncelleme sistemi de kuruldu. Yani devlet şirketlerin ödeyeceği tarifeyi yılda dört defa “güncelleyecek”. Formülü epeyce karmaşık ama bu güncellemenin artış anlamına geleceğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.