Çiğdem Toker yazdı: TOKİ’den içme suyu havzasında ihale

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) İstanbul Arnavutköy'de çıktığı konut inşaatı ihalesine dikkati çekti.

E-ihale usulüyle 6 ve 7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan iki ihalenin “Arnavutköy 1. Etap 540 konut, 8 adet dükkan ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi” ile “Arnavutköy 2. Etap 485 konut inşaat ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi” olduğu bilgisini veren Toker, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün’ün ilanda yer almayan kritik bir bilgiyi kamuoyuna duyurduğuna dikkati çekti. Toker şöyle devam etti:

“İnşaat alanı Sazlıdere Barajı'nın yanında, içme suyu havzasındaydı. Akgün'ün sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre bu alan, daha önce kısa koruma kuşağında 'yapı yasaklı alan'da kalıyordu. Tapuda 'ham toprak' ve 'tarla' olarak görünen sahanın bugüne dek korunması, bu sayede mümkün olabilmişti. Ne var ki Kanal İstanbul sürecinde bölgenin tamamı imara açılmış, mera alanları TOKİ adına tescil edilmiş fakat imar uygulamasıyla arsa haline dahi getirilmemişti. Dahası bu ihaleler, imar planları aleyhine davalar sürerken açılıyordu.

İhale ilanında Kanal İstanbul ibaresi yok ama sahanın Sazlıdere yanında oluşu, 'Yenişehir' için kolların sıvandığını gösteriyor. Yüzlerce yeni konutun su havzasına inşa edileceği bilgisi, keşke doğru olmasa. TOKİ, bir damla suyun dahi önemli hale geldiği iklim krizi döneminde, yüzlerce konutu içme suyu havzasında yapıp yapmadığını İstanbul halkına ve kamuoyuna açıklamayı düşünüyor mudur?"

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