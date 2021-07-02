Çiğdem Toker yazdı: Kanal İstanbul ve EBRD gerçeği

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) toplamı 231 km olan Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının bir kesimi olan Ispartakule-Çerkezköy kısmının finansmanını sağlamasına dikkati çekti.

EBRD’den, “Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı 1. etap (Çerkezköy-Kapıkule) ve 2. etap olmak üzere 2 bölümden (Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy) oluşmaktadır. Faz 1 (inşaat aşamasında olan) ve Faz 2'nin Halkalı-Ispartakule kesimi, banka tarafından finanse edilen projenin bir parçası olmayacaktır.” Alıntısı yapan Toker, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, acaba neden ‘Halkalı-Ispartakule kesiminin finansmanına ben katılmıyorum’ diyor?” diye sordu.

EBRD'nin finansman sağlamayacağı kısmın, daha önce de ‘Kanal İstanbul geçişi adıyla, pazarlık usulüyle ihalesini duyurduğum kesim olduğuna dikkati çeken Toker, yazısında ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın EBRD'nin Kanal İstanbul geçişi nedeniyle Halkalı-Ispartakule desteğini çektiği yönündeki açıklamalarını da hatırlattı.

Akın’ın, ““Düşünebiliyor musunuz, bir Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi 66.8 kilometrelik ayrı bir hat ve 8.1 kilometrelik Kanal İstanbul geçişi olarak ikiye bölündü. Sonuçta yalnızca 8.1 kilometre uzunluğundaki hattaki Kanal İstanbul geçişi için apar topar sizin de yazdığınız gibi kapalı bir ihale yapıldı. Bu aslında iktidarın Kanal İstanbul'a para bulamadığının açık bir göstergesi” sözlerini hatırlatan Toker, devamında da şunları kaydetti:

“Akın, belli ilkeleri olan uluslararası finans kuruluşlarının Kanal İstanbul geçişini finanse etmek istemediğini vurguluyor. Kamu kaynakları açısından çarpıcı bir diğer not da bu YHT projesi 2020 yılı yatırım programında 3.1 milyar liraymış. 2021'de 7 milyar TL'ye çıkmış. Akın, son ihale de dahil edildiğinde maliyetin 10 milyarın üzerine çıktığı anlamına geldiğini belirterek, ‘Kanal İstanbul'un kağıt üzerindeki varlığı bile bütün kamu projelerini nasıl olumsuz etkiliyor’ diyor.”

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