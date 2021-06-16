Çiğdem Toker yazdı: İSKİ ihalesinde çelişki

Sözcü yazarı çiğdem Toker, bugünkü yazısında İSKİ’nin mayıs ayı sonunda acil olduğunu belirterek 21/b usulüyle gerçekleştirdiği ihaleye bir kez daha dikkati çekti.

Söz konusu, “Avrupa Bölgesi 6.Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı işi” adlı ihalenin yapılışından kısa süre sonra uygun teklifi veren şirketin indirimi yeterli bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiğini hatırlatan Toker, söz konusu iptalin açıkça duyurulmamasına dikkati çekti.

“İBB yetkilisine sorduk ve verilen yanıtı duyurduk. Aynı günlerde benzer nitelikteki Asya bölgesi için yine 21/b usulüyle yapılan ihaleyi sorduğumda değerlendirmenin sürdüğü belirtilmişti” hatırlatması yapan Toker, söz konusu ihalenin baştan sona kapalı götürüldüğünü bu sebeple açık kaynaklardan bilgiye erişiminin olamadığını belirtti.

Toker, “Ulaşabildiğim bilgileri (eksiği olabilir) paylaşıyorum” diyerek devamında şunları aktardı:

“Yine mayıs sonunda yine 21/b usulüyle yapılan bu ihalenin adı: Asya Bölgesi 9. Kısım Müteferrik Atıksu Yağmur suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı. Yaklaşık maliyeti: 208 milyon TL. Kaynaklarım, bu ihalede de dört firmanın teklif verdiğini, iki teklifin geçerli sayıldığını belirtti. Geçerli tekliflerden biri 204 milyon diğeri de 196 milyon TL. İhalenin 196 milyon teklif veren Hera İnşaat Ltd.'de kaldığı ihalenin onaylanarak sözleşmenin de imzalandığı bilgisini aldım.

Peki ‘sadece iki firmanın teklif verdiği bir ihalede rekabet sağlanmış mıdır, yaklaşık yüzde 6 indirim, kamu için iyi bir indirim midir’ gibi sorular havada asılı duruyor."

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TIKLAYIN - Çiğdem Toker, İSKİ'nin 21/b usulüyle gerçekleştirdiği ihaleyi sordu: Neden ihale yapılmadı?