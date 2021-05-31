Çiğdem Toker, İSKİ'nin 21/b usulüyle gerçekleştirdiği ihaleyi sordu: Neden ihale yapılmadı?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker bugünkü yazısında İSKİ'nin “Avrupa Bölgesi 6. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı işi" ihalesini neden açık ihale yöntemiyle değil de 21/b usulüyle gerçekleştirildiğini sorduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yanıtını aktardı.

Söz konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin 304.758.870,88 TL olduğuna dikkati çeken Toker, İBB'den, "Çünkü bu iş, gerçekten 21/b usulünde aranan aciliyet koşulunu içeriyor" yanıtı geldiğini aktardı.

“İş kapsamında çalışmasına hemen başlanacak ve İstanbul'da acil çözüm gerektiren 4 farklı nokta olduğunu" belirten İBB'nin belirttiği acil noktaları ise Toker yazısında şöyle belirtti:

"1. Unkapanı Alt Geçidi'nin temmuz-ağustos ayına kadar tamamlanması.

2. Ayamama Deresi Islahı/ağustos ayına kadar tamamlanması ve akabinde İBB Park ve Bahçeler'in çalışması.

3. Samatya Bölgesi'nde 4 su baskını noktasının eylül ayına kadar çözümü.

– Avrasya Tüneli girişi ve çıkışı

– Samatya Alt Geçidi

– Samatya Meydan Çıkışı

– Kumkapı Balık Hali

5. Haramidere Islahı 2.Kısmı'nın 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi"

"Özetle: Trafik tıkanması ile (daha önce sıkça yaşanmış) olası su baskınlarının yaratacağı mağduriyeti önlemek amacıyla 21/b usulüne başvurulmuş" diyen Toker, yetkililerin, "Eğer açık usul seçilseydi, ihalenin sonuçlanması 3-4 ayı bulurdu. Bu da mağduriyeti arttırırdı" açıklamasını iletti.

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