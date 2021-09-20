Çiğdem Toker: TMSF'nin el koyduğu Akfel'e, yurt dışındaki iştirakler üzerinden Türkiye aleyhine tahkime gitme imkânı veren hisse devirleri, EPDK'nın önüne gelmemiş olabilir mi?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Türkiye’ye karşı tahkim başvurusunda bulunarak tazminat talep eden Akfel şirketine ilişkin kaleme aldığı yazısında, “MSF'nin el koyduğu Akfel'e, yurtdışındaki iştirakler üzerinden Türkiye aleyhine tahkime gitme imkanı veren hisse devirleri, EPDK'nın önüne gelmemiş olabilir mi, bu izinler nasıl verildi?” diye sordu.

Toker, Dünya yazarı Kerim Ülker’in 23 Eylül 2020 tarihli yazısında söz konusu tahkim başvurusuna ilişkin verdiği bilgileri aktardı.

17-25 Aralık’taki operasyonların ardından Baltacı ailesinin bir kısmının tutuklanması üzerine Akfel Grubu şirketlerinden Akfel Commodities, Akfel Gaz ve Akfel Enerji, TMSF’ye devredilmişti. Dünya yazarı Kerim Ülker, 23 Eylül 2020 tarihli yazısında söz konusu şirket ve tahkimle ilgili şu bilgileri aktarmıştı:

“Bu yılın ocak ayında da 6 yıl önce Türkiye’den Kanada’ya kaçan Akfel Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Baltacı hakkında FETÖ nedeniyle açılan davada 15 yıl hapis cezası istendi. İddianamede yer alan MASAK’ın raporlarında da Akfel’de geçmiş yıllarda yurtdışında kurulan bir şirkete yapılan hisse devirleri ortaya çıkmıştı. Singapur’da kurulan Akfel Commodities adlı şirkette Fatih Mehmet Baltacı’nın yüzde 80, Abdurrahman Baltacı’nın yüzde 20 hissesi vardı. İşte o Singapur’daki Akfel’in şirketi, Türkiye’yi dava etti. 18 Eylül 2020’de ICSID’a başvuran Akfel, TMSF'nin denetimi altına girdikleri için Türk Cumhuriyeti’nden tazminat talep etti.”

“ICSID sayfasında, Akfel başvurusuyla ilgili 23 Ağustos 2021 tarihli güncel bir bilgi var. Mahkeme, belgelerin ibrazıyla ilgili usul kararı yayımlamış” diyen Toker, devamında şunları kaydetti:

“Doğalgaz piyasasında hisse devirlerinin nasıl yapılacağı, kanun ve yönetmelikte mevcut. Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin ‘Hisse Devri’ başlıklı 42. maddesine göre lisans sahibi tüzel kişilerin pay devirleri EPDK onayından geçmek zorunda. Peki madde bu kadar açıkken, TMSF'nin el koyduğu Akfel'e, yurtdışındaki iştirakler üzerinden Türkiye aleyhine tahkime gitme imkanı veren hisse devirleri, EPDK'nın önüne gelmemiş olabilir mi? Geldiyse bu izinler nasıl verildi?"

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