Çiğdem Toker: Ticaret Bakanlığı, YÖK ile aynı görüşü paylaşmıyor mu ki; tez yazım bürolarına 5 bin TL destek veriyor?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) birkaç ay önce, para karşılığı tez ve ödev hazırlayan bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları ile bu kişilerden “istifade eden” ve bu süreçlere “katkı sağlayan” şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattığı bugünkü yazısında, "tez yazım faaliyetleri”ne destek vereceğini açıklayan Ticaret Bakanlığı'nı eleştirdi.

"Akademik hayata adım atan bireyler kendi tezlerini kendileri yazamıyor mu?" diye soran Toker, "Bilgisayarları laptopları yok mu? Evet, daktilo zamanlarında tez yazımı, fiziken de zorlu bir işti. Tez yazım faaliyeti gerçekten önemli bir ihtiyaçtı. Bugünün koşullarında tez yazmak isteyen herkes bunu kendi başına yapabilecek erişim ve donanımda" görüşünü ifade etti.

Büyük şehirlerde, internette, tez hazırlama merkezlerinin aleni faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Toker, "Birkaç ay önce YÖK'ün para karşılığı tez ve ödev hazırlayan bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları ile bu kişilerden 'istifade eden' ve bu süreçlere 'katkı sağlayan' şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu haberlerini okumuştuk. Peki, Ticaret Bakanlığı, YÖK ile aynı görüşü paylaşmıyor mu ki; tez yazım bürolarına 5 bin TL destek veriyor? Bu desteğin olası 'intihallere' destek anlamına gelip gelmediğini kim denetleyecek?" diye sordu.

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