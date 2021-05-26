Çiğdem Toker: Süleyman Demirel ekolünün rahle-i tedrisinden geçmiş bir siyasetçi olan Soylu, tam da öngördüğüm performansı sergiledi

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun HaberTürk yayınına ilişkin olarak, “Yanılmayı gerçekten dilerdim ama Süleyman Demirel ekolünün rahle-i tedrisinden geçmiş bir siyasetçi olan Soylu, tam da öngördüğüm performansı sergiledi. Bol bol demagoji yaptı. Aralara kendi propagandasını sıkıştırdı. Yetmedi, soru sorulan olduğu halde, gazetecilere sorular sordu." değerlendirmesini yaptı.

Toker yazısında, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in video yayınlarında kendisini hedef alarak ileriye sürdüğü iddialara canlı yayında cevap verecekti. Kübra Par'ın modere ettiği Habertürk TV yayınına Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy soru sormak üzere katıldılar.Kendi payıma, karşısında iyi soru yöneltmesini beklediğimiz gazeteci meslektaşlar olsa bile, Soylu'nun yayın ortamında beş kişinin bulunmasından istifade ederek meseleyi gürültüye boğacağını, zamanı “top çevirerek” geçireceğini, kendisi ne istiyorsa onu söyleyeceğini tahmin ediyordum." ifadesini kullandı.

Toker şunları kaydetti:

"Yanılmayı gerçekten dilerdim ama Süleyman Demirel ekolünün rahle-i tedrisinden geçmiş bir siyasetçi olan Soylu, tam da öngördüğüm performansı sergiledi. Bol bol demagoji yaptı. Aralara kendi propagandasını sıkıştırdı. Yetmedi, soru sorulan olduğu halde, gazetecilere sorular sordu. Meslektaşlarımızın araya girerek kritik sorularda ısrar etme çabalarına karşın; kaçarak, erteleyerek, parantezlerle, dolaylı konularla halkayı büyüte büyüte, ortama kendi kafasındakileri yığmayı başardı."