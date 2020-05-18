Çiğdem Toker: Sağlık Bakanlığı Etlik Şehir Hastanesi'ne 25 yıl boyunca 5 milyar 875 milyon lira kira ödeyecek

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Sağlık Bakanlığı ve Eltik Şehir Hastanesi'ni yapan İtalyan Astaldi-Türkerler şirketle yaptığı sözleşmedeki ulaştığı bazı bilgileri köşesine taşıdı. Toker, Sağlık Bakanlığı'nın Eltik Şehir Hastanesi için 25 yılda 5 milyar 875 milyon lira kira ödeyeceğini duyurdu.

Toker yazısında, "Etlik Şehir Hastanesi'ni, İtalyan Astaldi-Türkerler ortaklığı üstlendi. (Astaldi'nin uzun süredir projeyle 'düşük yoğunluklu' ilgilendiği konuşuluyor.) Şirketin taşeronlara borcu nedeniyle inşaatın uzun süre durduğu bu projeyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile şirket arasındaki sözleşmeyle ilgili hepimizi ilgilendiren bilgilere ulaştım.Sağlık Bakanlığı'nın ödeyeceği kirayla ilgili ulaştığım bilgi şu: Net yıllık 235 milyon TL. Bakanlık, 25 yıl boyunca bu tutarı her bir yıl içinde üçer aylık taksitler halinde ödeyecek. 235 çarpı 25 yıl, 5 milyar 875 milyon TL demek." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

Hastanenin yatırım bedeli, 1 milyar 883 milyon 800 bin TL. Sanmayın ki 5.8 milyar TL'ye çıkan kirayla bu iş bitecek. Sözleşme tarihi 2012. Yabancı bankerler Türkiye'de enflasyonun sabit kalmayacağını bilmez mi? Bilir elbet.

Nitekim, hastane bitip de kira ödemesi başlayacağı zaman, 235 milyon TL'nin, TÜFE ve ÜFE'nin aritmetik ortalamasına göre revize edilmesi maddesini sözleşmeye koydurmuşlar. Enflasyon artışı yani. Bu da yetmemiş. Ödeme zamanı bakılacak… Eğer döviz kuru artışı, TÜFE ile ÜFE'ye göre yapılan artıştan büyükse, Sağlık Bakanlığı bu artışı da ödeme formülüne “çarpan” olarak ekleyecek.

Ödeme formülünü sormayın. Burada yer veremeyeceğim kadar teknik, karmaşık, uzun. Gözleriniz büyür. (Sadece uzmanlar anlayabilir.)

Ama formülün karmaşıklığı dahi, yabancı bankerin, alacaklarını nasıl da garantiye aldığının kanıtı.

Sağlık Bakanlığı, bütün şehir hastanesi sözleşmeleri gibi Etlik Şehir Hastanesi müteahhidine de hizmet ödemeleri için ödeme yapacak.

Aylık, fatura karşılığı, 20'ye yakın hizmet kalemi sayılmış. Bu hizmetler de miktara bağlı olan ve miktara bağlı olmayan diye ikiye ayrılmış. Miktara bağlı olanlar; çamaşırhane, atık yönetim ve yemek hizmetleri. Miktara bağlı olmayanlar da bina hizmetleri, genel yönetim, mefruşat hizmetleri gibi.

Sonuç: Bu çağın kapitülasyonu olan KÖİ sözleşmeleri inanamayacağınız kadar kapsamlı, ayrıntılı, uzun ve eklerden oluşuyor. Bir köşe yazısına sığması mümkün değil.

KÖİ projelerinin ekonomik krizdeki büyük rolünü, iktidarın bu sözleşmelerle bütçeyi ve toplumsal refahı ne kadar büyük bir batağa sürüklediğini anlatmaya devam edeceğim.

Yazının devamı için tıklayın