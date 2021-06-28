Çiğdem Toker: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci piste ek 400 milyon TL mi isteniyor?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılacak ikinci pistin tünelinde oluşan çatlak nedeniyle, güçlendirme ihtiyacının doğduğu, bu ihtiyaç için de ek 400 milyon TL gerektiği yönündeki kulislerde konuşulanları gündeme getirdi. Toker yazısının başlığında, “İkinci piste ek 400 milyon TL mi isteniyor” diye sordu.

“Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist yedi yıldır yılan hikâyesine döndü. Pistin açılış takvimi sürekli erteleniyor. (Konuyla ilgili 7 Şubat ve 10 Şubat 2020 tarihli iki yazı yazdım.) Bu pist, iki kısım halinde iki kez ihale edildi. Konunun can alıcı yanını, pisti yapan şirketin, rakip konumdaki İstanbul Havalimanı'nı işleten şirketle ‘akrabalığı’ oluşturuyor” diyerek ihaleyi alan şirketlerin yapısına dikkati çeken Toker devamında şu bilgileri aktardı:

“İkinci pistin ikinci kısım ihalesini Makyol kazanmıştı ama sonra ne olduysa şirket ve ortaklık yapısı değişti. Makyol pisti yapan üç şirketten birine dönüştü. Şirketin adı, ‘KMC Sabiha Gökçen Havaalanı Adi Ortaklığı.’ Büyük ortak yüzde 50 ile Kalyon, Cengiz ile Makyol yüzde 25'er payla katıldı.”

Yazısının devamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, söz konusu ikinci pistle ilgili, “Covid-19 pandemisi nedeniyle proje sürecinde aksaklıklar meydana geldiğini, işin bitim tarihinin 28 Aralık 2021 olarak revize edildiği” yönündeki açıklamasını ve “Söz konusu pistin tamamlanamamasından kaynaklı kamunun uğradığı bir zarar bulunmakta mıdır?” sorusuna ise “maliyet artışının oluşmadığı” açıklamasını anımsatan Toker, “Bu iyi bir haber. Çünkü pist tünelinde oluşan çatlak nedeniyle, güçlendirme ihtiyacının doğduğu, bu ihtiyaç için de ek 400 milyon TL gerektiği, Ankara kulislerinde konuşuluyordu. Bakan bu yanıtı verdiğine göre, demek ki Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pisti için ek bir ihale ihtiyacı çıkmayacak…” ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.