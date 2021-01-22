Çiğdem Toker: Rezerv haberiyle gündeme gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Sayıştay raporunda motorin hırsızlığı tespiti dikkat çekti

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, rezerv haberiyle gündeme gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Sayıştay raporundaki tespitlerine bugünkü yazısında yer verdi.

Toker, "İktidarı gururlandıran bu rezerv haberleri ve yatırıma ayrılan büyük ödenek dolayısıyla son dönem sıkça gündeme gelen TPAO'nun hesaplarını merak ederek son Sayıştay raporunu inceledim. 2019 yılı denetim raporunda ilgi çekici tespitler var. Raporda TPAO'nun ana statüsündeki değişiklikle sondaj faaliyetlerinin TPIC'e devredildiği anımsatılıyor. (TPAO şirketi olarak yıllar önce 'vergi cenneti' olarak bilinen Jersey adasında kurulan TPIC daha sonra BOTAŞ'a bağlanmıştı.)" ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

"2019 yılında sondaj faaliyetlerinde kullanmak üzere 10 ayrı ihalede toplam 435 milyon TL bedelle motorin satın alındı. Ancak bu motorinden hırsızlık yapıldığına ilişkin TPAO Teftiş Kurulu'na şikayetler gitmeye başladı. Rapordan bir bölüm:

Batman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda sondajı yapılan bir kuyu faaliyetinde kullanılmak üzere 257 bin litre mazot temin edildiği, 236 bin litre mazotun operasyonda kullanıldığı, yaklaşık 22 bin litre mazotun TPIC çalışanlarına teslim edildiği, söz konusu hırsızlığın söz konusu teslimat yapıldıktan sonra yapılmış olabileceği raporlarda yer aldığı ve konunun Jandarma'ya intikal ettiği tespitlerine yer verilmiştir. Yıl içinde yapılan diğer bir ihbarda ise Batman ve Adıyaman Bölge Müdürlüğü sondaj sahalarında mazot ikmali sırasında eksik teslimat yapıldığı ve böylece haksız kazanç sağlandığına dair iddialar içerdiği, genel müdürlüğün 19.11.2019 tarih E.78412 sayılı kararında anlaşılmıştır".