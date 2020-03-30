Çiğdem Toker: Piknik yasak ama Cengiz'in Cerattepe'deki maden faaliyeti serbest

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin iktidarın aldığı önlemlere bakarak tercihini sermayeden yana kullandığını belirtti. Toker, "Piknik yasak ama Cengiz'in Cerattepe'deki maden faaliyeti serbest" görüşünü savundu.

Toker, "Holding patronları ile yoksulların hayatını eşzamanlı tehdit ediyor diye Covid-19'un demokrat olduğunu söyleyenler var. Zengin ile yoksulun virüse yakalanma anındaki şartlarını iki saniye muhakeme etmek, bu tezin saçmalığını anlamaya yetecektir. Beştepe'ye yakın isimler forslu yüzüklerle kendi testini kendisi yapmıyor mu? Covid-19 pandemisinde kritik haftadayız. Uzmanlar uyarıyor. Fakat iktidarın salgına dair attığı her adımın gecikmeli gelişi, hataların hesabının verilmeyişi (Suudi Arabistan'da salgın başlamışken Umre turlarını iptal etmemek gibi) ödediğimiz bedeli ağırlaştırıyor." ifadesini kullandı.

Toker, "Piknik yapmayı yasaklayan iktidar, İstanbul'u bir uçtan diğer uca kat eden T500 otobüs hattını ve servis araçlarının muaf olduğunu duyurdu. Neden? Çünkü o hattaki otobüsler daha çok işçileri taşıyor. Piknik yasak ama Cengiz'in Cerattepe'deki maden faaliyeti serbest. Akkuyu'da 5 bin işçinin önlemsiz çalışmasına denetim yok. Bu örnekler AKP iktidarının tercihini beklendiği gibi sermayeden yana yaptığını gösteriyor. Ve o büyük soru havada asılı duruyor hala: Bedensel ve fikri emeği karşılığında ücretle geçinebilen, çalışmadığında temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelecek milyonlar ne yapacak? Başta hâlâ doktoruna hemşiresine yeterli malzeme sağlanmayan hastaneler, sağlık çalışanları olmak üzere" düşüncesini dile getirdi.

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