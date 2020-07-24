Çiğdem Toker: Pazarlık usulü yapılan ve kamuoyuna ilan edilmeyen 1.5 milyarlık lojistik liman ihalesine o firmaların birlikte katılacağını önceden biliniyor muydu?

Rize İyidere'de yıllardır yapılması planalanan lojistik merkez ve limanın Türkiye'nin transit ticaretinden pay alacak olması ve istihdam açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Sözcü yazarı Çiğdem Toker, söz konusu planlama için bir hafta önce ihalenin yapıldığını söyledi.

Toker, "büyük ölçekli ve iddialı bir yatırım" olarak değerlendirdiği ihaleye kimlerin katıldığı, kaç lira teklif verdiği, en uygun teklifin hangi firmadan geldiği bilgilerinin İyidere Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı duyurularda yer almadığına dikkati çekti.

"Ya sonuç kesinleşmeden açıklanması istenmedi. Ya fındık taban fiyatında ve önemsedikleri, kitlelerini konsolide edecek tüm kararlarda olduğu gibi iktidar cenahında bunu da Cumhurbaşkanı'nın açıklaması doğru bulunuyor. Ya da temel atma törenine kadar, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmasına gerek duyulmuyor" ihtimallerini sıralayan Toker, pazarlık usulüyle yapıldığını vurgulayarak, "Gerekçe ne olursa olsun bu ihaleyi kamuoyunun bilmesi gerekiyor" dedi.

İhaleye katılan firma ile teklif ettikleri rakamları paylaşan Toker, "Bu tabloda cevap bekleyen bir soru ortaya çıkıyor: Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, firmaları davet ederken Cengiz ile Yapı ve Yapı'nın; Silahtaroğlu Yol Yapı, Ekpet İnşaat ile StrossnabContract Ltd'nin ortaklık kuracağını, ihaleye birlikte katılacağını önceden mi biliyor? Ve önceden bildiği bu bilgiye dayanarak mı bu firmaları davet ediyor?" sorusunu gündeme getirdi.

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