Çiğdem Toker: Osmangazi Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Gebze İzmir Otoyol projesinde uyuşmazlıkların çözümü Türk hukukuna tabi

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Osmangazi Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Gebze İzmir Otoyol projesi için imzalanmış YİD sözleşmesinde uyuşmazlıkların çözümünün Türk hukukuna tabi olduğunu öğrendim. Ulaştığım bilgilere göre, Osmangazi Köprüsü ile ilgili uyuşmazlık yerinin Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu maddesine sözleşmede açık olarak yer veriliyor." bilgisini paylaştı.

Toker, "Burada bir hatırlatma daha yapalım. Şehir hastanelerinin dayandığı yap-kirala-devret usulü ile ulaştırma projelerinin dayandığı yap-işlet-devret (YİD) usulünün her ikisi de kısa adı KÖİ olan ve bütçeyi rehin alan finansal modelin iki damarı. Şehir hastanelerinde müteahhit firmalara tanınan Londra tahkim imkânı (!) ulaştırma projelerinde var mı? Bu önemli sorunun cevabını tüm projeleri kapsayacak şekilde bu aşamada bilmiyoruz. ('Ticari sır' niteliğini anımsatalım. Paraların vergilerimizden ödendiği gerçeğiyle birlikte.) Bununla birlikte örneğin Osmangazi Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Gebze İzmir Otoyol projesi için imzalanmış YİD sözleşmesinde uyuşmazlıkların çözümünün Türk hukukuna tabi olduğunu öğrendim." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

Ulaştığım bilgilere göre, Osmangazi Köprüsü ile ilgili uyuşmazlık yerinin Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu maddesine sözleşmede açık olarak yer veriliyor.

3. Köprü'nün yer aldığı Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı gibi büyük KÖİ altyapı projelerinde geçerli yargı yerinin neresi olduğunu da ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağımı umuyorum.

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