Çiğdem Toker: Merkez Bankası'nın genel kurul toplantısında bankanın yıllık safi kârının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesi olarak ayrılması maddesi yürürlükten kaldırılacak

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Merkez Bankası'nın 18 Mayıs'ta yapacağı genel kurul toplantısında yapılacak değişikliklerin bazılarını bugünkü köşesine taşıdı.

Toker, "İki hafta sonraki genel kurulda TCMB Meclisi'nde boşalan iki üyelik için seçim var. TCMB ana sözleşmesinin 20 maddesi değiştirilecek. Değişiklikler aslında, banka kanununu değiştiren yasal düzenlemeler doğrultusunda yapılacak. Partili Cumhurbaşkanlığı'na geçiş sonrası çıkarılan 703 sayılı kararnamede TCMB'yle ilgili hükümler de vardı. Keza, ihtiyat akçesiyle ilgili maddeler de ayrı bir torba kanuna konulmuştu. 18 Mayıs'taki genel kurulda hissedarların oyuna sunulacak değişikliklerin bir kısmı içinde başbakan ve bakanlar kurulu geçen ifadelerin Cumhurbaşkanı olarak değiştirilmesini kapsıyor." ifadesini kullandı.

Toker yapılacak değişiklikleri şöyle duyurdu:

– TCMB'nin bankalardan isteyeceği bilgi ve verilerin anlık karşılanma zorunluluğu getiriliyor.

– Başkanların atanmasını ve görev süresini düzenleyen 25. Madde'nin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılıyor. O fıkra şöyle: “Başkan Bakanlar Kurulu kararıyla 5 yıllık bir dönem için atanır. Bu sürenin sonunda yeniden atanabilir.”

– Bankanın yıllık safi kârının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesi olarak ayrılması maddesi yürürlükten kalkıyor. Birikmiş ihtiyat akçelerinin kâra katılarak dağıtılabileceği düzenlemesi getiriliyor.

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