Çiğdem Toker: Meğer Sağlık Bakanlığı, Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi için 200 milyon Euro kredi kullanacakmış

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Sağlık Bakanlığı'nın, Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi için EBRD'den 200 milyon Euro kredi kullanacağını ifade etti.

“EBRD'nin kullandıracağı yeni 200 milyon Euro'luk kredinin ilk “2-3 yılı ödemesiz”, 15-20 yıl vadeli” diyen Toker, şunları kaydetti:

“Kredinin amacı, solunum cihazı (ventilatör), yoğun bakım üniteleri ile diğer acil tıbbi ekipman satın almaları için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak. Yanı sıra, yoğun bakım yatak kapasitesini desteklemeye dönük olduğu da belirtilmiş. Tabii yönetenler “Her şeyi biz yaptık” havasında olduğu için krediyi EBRD sayfasında öğrendik. Açıklamada, Covid-19 vakalarındaki olası yeni dalgalara hazırlıklı olmaktan da söz ediliyor. Kredinin borçlusu ise Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Maliye Bakanlığı olacak.”

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