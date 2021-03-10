Çiğdem Toker: Kirazlı madeninde iki bakanlık görüş ayrılığı yaşıyor, ruhsat ise askıda

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Kirazlı'daki madende görüş ayrılığı yaşadığını, Doğu Biga Madencilik'in ruhsatının da askıda olduğunu yazdı.

Toker, "Doğu Biga'nın Kirazlı ruhsatı 13 Ekim 2019 tarihinden bu yana askıda. Ama nedeni bilinmiyor. Ruhsatta yetkili kurum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) açıklamıyor. Kaz Dağları İstanbul Dayanışması'nın paylaştığı bir başka resmi cevap yayımlandı. Doğu Biga Madencilik şirketinin izin iptalleri yapılmış, iş makinaları tahliye edilmişti. Şirketin 13 Ekim 2021'e kadar süresi vardı. Dahası, proje alanı Orman Bölge Müdürlüğü tasarrufuna geçmiş, rehabilitasyon için ödenek planlaması başlatılmıştı." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye'de madencilik faaliyetlerinin ETKB'ce yürütüldüğü hatırlatılıyor. Keşfedilen madenin mevkii, 'hangi bakanlık yönetimine giriyorsa ayrıca o bakanlık mevzuatına da tabi olduğu' vurgulanıyor. Kirazlı madeni işletme hakkı sürecinde Orman Bakanlığı'ndan da uygun görüş alındığını öğreniyoruz:

'Burada öncelikli bakış açısı, kamu yararıdır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bir taraftan madenin işletme ruhsatını verirken, Orman Bakanlığı ise bu alanı tanımlanmış bir süre için tahsis etmiştir.' Şirketin 2018'de Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı'nı, 2019'da da Çanakkale Valiliği'nden kalıcı ruhsatı aldığı belirtilen açıklamadan çarpıcı bir bölüm:

'Orman işletmesi, tahsis edilen alanın üzerinde bulunan ağaç ve bitki örtüsünü keserek tahsis edilen alanı madencilik faaliyeti için hazırladı ve şirketimize teslim etti. Bin kişilik istihdam öngörülen projemizde ilk etapta, 260 kişiyi Çanakkale bölgesi öncelikli olarak işe başlattık. Ekim 2019 tarihinde yukarıda belirttiğimiz on yıllık süre dönümü gerçekleşti ve tüm maden faaliyetlerinde olağan karşılanan temdit süreci için bu tarihten önce başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu bağlamda, Doğu Biga Madencilik Kirazlı altın ve gümüş madeni ruhsatıyla ilgili bütün hakları devam etmektedir. Temdit süreci hâlâ devam ettiği için Orman Bakanlığı henüz resmi uzatma verememiştir. Bu sebeple CİMER'e yöneltilen soruya sadece Orman Bakanlığı kapsamında cevap verilmiştir.'

Şirket, 'Kirazlı'daki hukuki konumda herhangi bir değişiklik yok, hedefimizde hiçbir değişiklik söz konusu değil' diyor ve ETKB'nin işlemleri tamamlamasını beklediklerini tekrarlıyor.

Anlaşılan o ki Orman Bakanlığı'nın izin iptali, Kirazlı'daki gerçeğin sadece bir bölümünü yansıtıyor. Şirkete göre Orman Bakanlığı'nın tutumu, ETKB'nin “uzatma” vermemesinden kaynaklanıyor. ETKB'nin Doğu Biga'nın ruhsatını hâlâ uzatmaması ise ruhsatın iptal edildiği anlamına gelmiyor. Net olan şey şu: İki bakanlık görüş ayrılığı yaşıyor. Ruhsat ise askıda"