Çiğdem Toker: Kamu İhale Kurumu kapsamlı çalışma içinde, kanun sil baştan elden geçiriliyor

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Kamu İhale Kanunu’nun sil baştan elden geçirildiğini yazdı. Kamu İhale Kurumu’nun kapsamlı bir çalışma içinde olduğunu belirten Toker, “Evet, iktidar eliyle yapılan 200'e yakın değişiklikle kamu kaynaklarının zarara uğramasına, haksız el değiştirmesine kaynaklık eden yasa sil baştan elden geçiriliyor” dedi.

Kamu İhale Kurumu’nun 100 sayfalık bir metni, TOBB, TMMOB, TÜSİAD, MÜSİAD, TMB, TESK, TÜRMOB, TİSK'in yanı sıra tıbbi cihaz, sağlık, inşaat sanayicileri örgütlerine gönderdiğine dikkati çeken Toker, “Amaç, ‘ekonomi reformları’ndaki ‘kamu alım ihalelerinde reform yapılacaktır’ hedefini hayata geçirmekmiş. AB'nin kamu alımları direktifleri son on yılda köklü değişikliklere uğradığı için uyum sağlamak zorunluymuş” diye yazdı.

“Yeni paket, ortamın ‘gül bahçesine’ döneceği, saydam, katılımcı ihaleler döneminin başlayacağı anlamına gelmiyor tabii. Kanunu yamalı bohçaya döndüren de bu iktidardı” eleştirisine bulunan Toker, söz konusu değişiklikle ilgili olarak yazısında şu bilgilere yer verdi:

-İktidar yanlısı şirketlere hep kazandıran, iyi niyetli kullanılmayarak kamuyu zarara sokan (kitabını yazdığım) 21/b'nin hacmi daraltılacakmış.

-Alfabenin 29 harfini tüketip iki haneli harf dizini başlatan “istisnalar” azaltılıyor.

-Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerindeki kamu kuruluşlarına ayrı kanun geliyor:

Adı “Sektörel Kamu Alımları Kanunu” olacak.

-Yasak fiil ve davranışların kapsamı genişletiliyor.

-Yenilikçi bir mal, hizmet veya yapım işine ihtiyaç duyulursa, bir veya birden fazla istekliyle (şirket) işbirliği yapılabilecek.

-Adayların yeterliliklerinin saptanması için EKAP'ta sertifikasyon sistemi kurulacak.

-“Sosyal ve Özel Nitelikli Alımlar” diye yeni bir alım/ihale türü oluşturulacak.

-Yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 2021 yılı için 18 milyon 619 bin 202 TL'yi aşmayan mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

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