Çiğdem Toker: IMF'ye borç verilmedi, taahhütte bulunuldu; çıkacak kaynak aktarılmadı

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, IMF'ye 5 milyar dolar borç verdik” beyanına yönelik kaleme aldığı yazıda, " IMF, Türkiye'den borç istemedi. Türkiye, IMF'ye borç vermedi. IMF üyesi Türkiye, bu sıfatı dolayısıyla 2012 yılı başında Meksika'da toplanan G-20 zirvesinde alınan karar gereği, diğer ülkelerle birlikte IMF'ye bir taahhütte bulundu." ifadesini kullandı.

Toker, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bakanlığı dönemindeki açıklamalarına da yazısında yer veren Toker, "Babacan, o açıklamasında IMF'nin 5 milyar doları istemediğini de kayda geçirmiş. Aradan geçen 6 yıl boyunca bu yönde bir isteğin gelmediğini, dolayısıyla taahhüt olarak çıkacak bu kaynağın aktarılmadığını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toker, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ihtiyaç duydukça başvurduğu 'IMF'ye 5 milyar dolar borç verdik' beyanı, bağımsız iktisat yazarları tarafından defalarca tekzip edildi. Gerçeği anlatıldı. Ama belli ki ya anlamı olmuyor ya da Erdoğan, biatçı medyanın habercilikle maluliyetine fazla güveniyor. Oysa gerçekler öyle açık ve çeşitli formlarda arşivlerde durmakta ki; insan bunca bilgi/belgeye rağmen, aynı yanıltıcı beyanın ısrarla tekrarına -her şeye rağmen- şaşırmadan edemiyor." düşüncesini dile getirdi.

Toker yazısında şunları kaydetti:

G-20 ülkeleri öncülüğünde bir grup ülkenin, toplam 456 milyar ABD Doları tutarında taahhütte bulunulduğunu belirten Babacan'ın verdiği bilgileri geniş olarak aktaracağım. Ki, “IMF'ye borç verdik” masalına karşı bir kayıt daha arşivlerde yerini alsın.

İşte Babacan'ın 2014 Haziran'ında verdiği bilgiler:

– Ülkemiz adına TCMB, 5 milyar ABD Doları tutarında taahhütte bulunmuştur. Bahse konu taahhütler, IMF'nin esas kaynaklarının olası bir küresel/bölgesel kriz sırasında fon kaynaklarına olan talebi karşılamakta yetersiz kalması durumunda ülkelerden talep edilecektir. Halihazırda taahhüdümüze yönelik bir talep bulunmamaktadır.

– Taahhüde konu kaynağın kısmen ya da tamamen kullanılması durumunda, azami geri ödeme vadesi 10 yıl olarak tanımlanmıştır.

– Ancak, IMF'nin kaynak ihtiyacının devamı halinde TCMB'nin uygun görüşü alınmak kaydıyla, söz konusu vadenin 15 yıla kadar uzatılması mümkündür.

– Öte yandan imzalanan bu anlaşma çerçevesinde, ülkemizin acil bir ödemeler dengesi ihtiyacı olması durumunda, IMF'ye sunulacak kaynaklar TCMB'ye hemen geri ödenecektir.

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