Çiğdem Toker: İktidardan DEDAŞ'a gizli kararnameli destek

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (DEDAŞ) görev ve yetki alanındaki bazı illeri tarımsal amaçlı sulamada kullanacak elektrik tüketim bedeli üzerinden desteklemeyi öngören kararname Resmi Gazete'de yayımlanmazken, bazı bakanlık ve kurumlara gönderildi.

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, "Mayıs 2018 tarihli, 'tarımsal destekleme' görünümü altında bir özel sektör şirketine mali kaynak sağlayan karar neden yayımlanmaz acaba?" sorusunu yönelterek kararnamenin içeriğinde sorunun cevabının bulunduğunu savundu.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilere 5 yıl boyunca tarımsal amaçlı sulamada kullanacak elektrik tüketim bedeli üzerinden destekleme yapılacağı belirtilen karar, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsıyor. Yazar Toker, illerin DEDAŞ'ın görev ve yetki alanında bulunduğunu, şirkette Türk Telekom'un satışına öncü olan 2015'e dek Kuveyt Türk yönetiminde de bulunan işadamı Abdullah Tivnikli'nin söz sahibi olduğunu hatırlattı.

Çiğdem Toker, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinden karşılanacak olan 'destekleme' karararnamesi için İktidara şu soruları yöneltti:

"Şimdi soruyoruz: Bu karar neden Resmi Gazete'de yayımlanmadı?

Bir şirkete ayrıcalık tanındığı için mi gizli çıkarıldı? Tarım çiftçisi desteklenecekse, Türkiye'deki diğer çiftçiler neden desteklenmiyor.

Kararnamede öngörülen fatura bedelleri şirkete aktarıldı mı yoksa başka bir düzenleme daha mı bekleniyor?

Tivnikli vaktiyle 'Devlet dağıtım işini bizden geri alsın' diye açıklama yapmıştı. Bu kararname o talebin dolaylı biçimde yerine getirilmesi mi acaba?"

Çiğdem Toker'in "Dağıtım şirketine gizli kararnameli destek" başlığıyla (15 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz