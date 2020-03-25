Çiğdem Toker: İktidar, sokağa çıkma yasağı konusunda net bir tavır sergileyemiyor, bütçe imkânlarındaki daralma olduğu anlaşılıyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgııı konusunda iktidarın önlemler almakta geç kaldığını ve sokağa çıkma yasağı konusunda da net bir tavır sergileyemediğini yazdı. Toker, "Bunun nedeninin de olası bir yasak kararının ekonomik sonuçlarını karşılayacak gelir kaynakları olmayışı, yani bütçe imkânlarındaki daralma olduğu anlaşılıyor" düşüncesini dile getirdi.

Toker, "Ancak salgının sonuçları konusunda halkın daha açık bilgilendirilmesi gerekiyor. Salgının yayılmasını önlemekte hayati rolü bulunan test sayıları ve test kitleri üretimi konusunda hâlâ açık, güvenilir bilgiler verilmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce isim vermeden andığı Bioeksen dışında üretim yapan başka şirketlerin olup olmadığı, bazı firmalara tekel sağlanıp sağlanmadığı gibi sorular yanıt bekliyor. Bazı yerli şirketler ihracat başarılarını medyaya anlatırken, Türkiye'nin Çin'den ve Kolombiya'dan tanı kiti almasının anlamı nedir? Ve son olarak özel laboratuvarlarda bedeli karşılığında bu testleri yaptırıp sonuca göre hareket eden yurttaşların avantajlı konumda olması eşitlik ilkesine aykırı değil midir?" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın