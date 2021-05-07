Çiğdem Toker: İkizdere’yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı seçmiş

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Rize’nin İkizdere ilçesinden Cengiz İnşaat tarafından açılmak istenen taş ocağıyla ilgili yapılan açıklamayı değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Özetle ‘Biz yetkili değiliz, taşocağını bakanlık seçti’ diyor. Yani liman dolgusu için ihtiyaç duyulan taşın nereden sağlanacağı araştırmasını, sonucunda da ‘Hah, en uygun yer İkizdere vadisiymiş’ mealindeki tespiti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapmış. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden de hammadde üretim izni alınmış” dedi.

Toker, yazısının devamında şunları kaydetti:

“Şirketin ‘hammadde’ diye nitelediği taşın, İkizderelinin yaşam alanı, hepimizin ise doğal zenginliği oluşu küçük bir detay. Yine de bu ‘detay’a dair taahhüt var açıklamada. Geri adım atılmayacağını göstermesi açısından önem taşıyor:

‘İmalatların tamamlanması ve liman için gerekli hammaddenin temini sonrasında taş ocağının rehabilitasyonu şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Taş ocağında maden araması yapıldığına, ocağın daha sonra farklı amaçlarla kullanılacağına dair iddialar asılsız olup “Rize İyidere Lojistik Limanı” projesi ile sınırlı hammadde temini tamamlandıktan sonra toprak üzerindeki bitki ve ağaçlandırma çalışması yapılarak mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır.’

Paletli iş makinaları, yemyeşil ağaçları eze eze hoyratça sökerken yapılıyor bu açıklama.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Çiğdem Toker: Vatandaşın İkizdere Vadisi'nde sergilediği direncin gerçek muhatabı, Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan