Çiğdem Toker: İçişleri Bakanlığı'nın ‘devlet projesi’ demesi Kanal İstanbul'u ‘devlet projesi’ yapmıyor, böyle bir norm yok

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, İçişleri Bakanlığı’nın Kanal İstanbul’a ‘devlet projesi’ demesine ilişkin olarak, “İçişleri Bakanlığı'nın devlet projesi demesi Kanal İstanbul'u devlet projesi yapmıyor. Türkiye'nin kamu yönetiminde -“partili Cumhurbaşkanlığı”na geçilmiş dahi olsa- “devlet projesi” diye bir kavram ve norm yok çünkü.” değerlendirmesini yaptı.

Toker, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlattıkları soruşturmaya gerekçe olarak, İBB'nin kamu kaynağı kullanarak “devlet projesi aleyhine” afiş bastırmasını göstermişler. Kamu yatırımı var. Bunu da en iyi bilecek iki isimden biri -kapattıkları DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) kökenli- yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile -yine kapattıkları Maliye Teftiş Kurulu kökenli- yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dır. Her iki ismin ortak özelliği -AKP saflarında siyasete atılmadan önce- bürokrat kimlikleriyle kamu yatırımları üzerine yıllarca çalışmış olmaları.” ifadesini kullandı.

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