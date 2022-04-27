Çiğdem Toker: Heyetinde "delil yok" diyerek karşı oy kullanmış bir üyenin de olduğu mahkemenin kararı halka gözdağının ta kendisidir

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Gezi davası kararlarını eleştirdi; “Heyetinde ‘delil yok’ diyerek karşı oy kullanmış bir üyenin de olduğu mahkemenin kararı halka gözdağının ta kendisidir” dedi.

Gezi davasına bakan mahkeme heyetinin üyelerinden hâkim Murat Bircan'ın, 2018 yılında AKP'den Samsun milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkmasını hatırlatan Toker, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Heyetinde iktidar partisinden aday olmuş bir üyenin ortaya çıktığı mahkemenin kararı böyle bir sürecin sonucudur. Heyetinde “delil yok” diyerek karşı oy kullanmış bir üyenin de olduğu mahkemenin kararı halka gözdağının ta kendisidir. Delilsiz, hukuksuz, yargılananın gözlerine bakamadan verilen 18 yıllık cezalar, ömür boyu hapisler, herkese “ayağınızı denk alın” mesajıdır. Karar, aktardığım diğer gelişmelerden bağımsız olmayıp büyük ve kapsamlı bir hazırlığın parçasıdır. İktidarın iktidarda kalmayı sürdürmek için sınır gözetmediği biliniyor. İktidar seçime böyle hazırlanırken, gözdağı verilenlerin en temel hazırlığı yurttaşlık haklarına kıskançlıkla sahip çıkmak olsa gerektir.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Gezi kararına üye hâkim şerhi: Dinlemeler hukuka aykırı, dosyada delil yok, beraat verilmeli

TIKLAYIN - Gezi davasında skandal zinciri: 26 ay önce 'delil yok' diyerek beraat kararı veren mahkemeden 'ağırlaştırılmış müebbet' veren mahkemeye...

TIKLAYIN - Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Emekçi'ye 18 yıl hapis ve tutuklama!

TIKLAYIN - 2013’ten bu yana tek yeni kanıt yok: 50 soruda Gezi davasında yaşananlar