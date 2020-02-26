Çiğdem Toker: Güçlendirme ihalesi yapılacak Melen Barajı’ndaki çatlaklar su tutmayabilir

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, İstanbul su ihtiyacını karşılamak için yapılan Melen Barajı’nın güçlendirme ihalesinin cuma günü yapılacağını hatırlatarak, baraj için hazırlanan raporları gündeme getirdi. Toker, “Karamsar senaryo ise ne yapılırsa yapılsın, çatlak bir beton gövdenin yeniden bir şey olmamış gibi su tutar hale getirilmesinin çok güç olduğu” düşüncesini dile getirdi.

Toker, "2014'te temeli atılan ve sözümona 2016 sonunda biteceği saat verilerek taahhüt edilen şirket(ler)in zarardaki sorumluluğunu, kamunun bu sorumluluktaki payını, devletin firmalara rücu edip etmediğini bilmiyoruz. İdari ve adli incelemenin başlatıldığını duymakla birlikte akıbeti konusunda da bilgi yok. Gövdedeki çatlak yüzünden yeni ihale yapılan projeye dönemin yöneticileri ve bakanının ifadesiyle kamulaştırma dahil 1.5 milyar TL kaynak harcandı." ifadesini kullandı.

Toker, "Bu cuma günü açık usulle yapılacak ihaleye, isimleri kamuoyunca yakından bilinen büyük müteahhitlik firmalarının katılması bekleniyor. Bununla birlikte verilecek teklifler büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yaklaşık maliyetinin 500 milyon TL olarak belirlendiği belirtilen (Piyasa duyumu, resmen açıklanmıyor) güçlendirmenin çok daha büyük tutarlara mal olabileceğini söylüyor. Daha karamsar senaryo ise ne yapılırsa yapılsın, çatlak bir beton gövdenin yeniden bir şey olmamış gibi su tutar hale getirilmesinin çok güç olduğu. Konuyu çalışırken, barajın güçlendirmesi için yapılacak teknik işlem ve imalatlardan biri dikkatimi çekti. Güçlendirme yapılırken barajın memba yüzüne 'geomembran kaplama' uygulanacakmış. Bu da sentetik yalıtım örtülerine verilen genel bir isimmiş. Yıllar sonra da olsa Melen'in su tutar hale geldiğini görecek miyiz, çok merak ediyorum." görüşünü savundu.

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