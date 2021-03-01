Çiğdem Toker: Grev, “AKP’nin ekmeğine yağ sürmek” midir?

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, CHP'nin yönettiği bazı belediyelerde DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'nın grev kararlarının siyaseti dalgalandırdığını belirtti.

Toker, "AKP’nin ekmeğine yağ sürmek' midir?" başlıklı yazısında, "Tepkiler sorulara karışıyor: 'Şimdi sırası mıydı?', 'AKP'li belediyelerde niye grev yok?', 'İktidarın ekmeğine yağ sürmeseler olmaz mıydı?', 'Büyük oyun nasıl görülmez?', 'Sendika, asgari ücret belirlenirken ne yapmış','O beğenmedikleri para…' Kimi demokrasi inancıyla çelişen, kimi üst perdeden, kimi muhakeme sınırlarını zorlayan, kimi de samimi bir meraka dayalı sorular özellikle sosyal medyada öne çıkıyor. Covid salgınıyla artmış sağlık duyarlılığı, itiraz edenlerin elini yükseltmiş görünüyor. Maltepe Belediyesi'nde temizlik işçilerinin iş bırakması sonucu toplanmayan çöpleri kaldıran İBB, “grev kırıcılığı” ile itham ediliyor. İBB grev hakkına saygılı olduğunu ama halk sağlığını korumanın görevi olduğunu açıklıyor." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

"Önce basit bir gerçek: Ülkemizde artan yoksulluğun, yüzde 30'lara, 40'lara ulaşan (gerçek) enflasyonun sorumlusu CHP değil, 19 yıldır iktidarda olan AKP'dir. Hal böyleyken, CHP'li belediyelerdeki grev kararının, iktidar cephesinde fırsata dönüşmesinde şaşırtıcı bir yan yok. Belediye işçilerini ekonomik haklarını aradığı için suçlayanlar; artan yoksulluğa, gelir eşitsizliklerine, liyakatsizliğe AKP politikalarının yol açtığını bile bile işçileri suçluyorsa çıkan anlam şudur: Ne kadar maskelenirse maskelensin AKP politikaları sonucu gerçek enflasyon yüzde 40 mı olmuş? Mevcut ücretlerle beslenmek, giyinmek, insanca yaşamak imkansız hale mi gelmiş?

AKP'nin kuralları çiğneyerek yandaşlara dağıttığı kamu ihaleleriyle Hazine kasası mı eksilmiş? Bütün sülalesini kamuya yığan AKP'lerin sayısı hatırlanamayacak kadar çok mu? Olsun varsın. Biz o yolsuz ihalelere, akraba kayırmalarına, kamu kaynaklarının, gizli sözleşmelerle bir avuç şirkete aktarılmasına “ortamlarda” yine itiraz edelim ama işçiler AKP'nin ekmeğine yağ sürmemek için, sendikalı bile olsa haklarını kullanmasın. Aza razı olsun, kıt kanaat yaşamayı sineye çeksin. Yeter ki CHP, AKP'nin karşısında güç duruma düşmesin. Gerçekten yeter mi?"