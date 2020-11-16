Çiğdem Toker: Erdoğan'ın eski başdanışmanlarından Tanrıverdi'nin kurucusu olduğu SADAT AŞ sermaye arttırdı

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanlarından Adnan Tanrıverdi'nin kurucusu olduğu SADAT AŞ'nin sermaye arttırdığını yazdı.

Toker yazısında, "Sadat A.Ş geçen hafta sermaye artırımına gitti. 13 Kasım 2020 tarihli Ticaret Sicil gazetesine göre, Sadat A.Ş'nin sermayesi 1 milyon 584 bin TL'ye yükseltildi.Sadat A.Ş sermayesi, her biri 450 TL değerinde 3.520 paya ayrılmış. Farklı tutarlarda olmak üzere, 51 kişi pay sahibi, hisseler nama yazılı.En yüksek hisse 543 bin 150 TL (1.207 adet) ile Adnan Tanrıverdi'nin. İkinci sırada 403 bin 200 TL (896 hisse) ile Mehmet Naci Efe, üçüncü sırada da 103 bin 950 TL (231 hisse) Ali Kamil Melih Tanrıverdi var.Sicile göre önceki sermayeyi oluşturan 880 bin TL'nin tamamı nakden ödenmiş." ifadesini kullandı.