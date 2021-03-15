Çiğdem Toker: Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketi hayal kırıklığı bile yaratmadı

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketi hayal kırıklığı bile yaratmadı. Kırılacak bir hayal için önce hayalin kurulması gerekiyor.” düşüncesini dile getirdi.

Toker yazısında, “Ama biz bu ülkede yaşıyoruz ve bıktırıcı, seçmeni de gazeteciyi de aptal yerine koyan söz öbeklerinin üst üste yığıldığı süslü olmasına çalışılmış bir halkla ilişkiler çalışmasıyla karşı karşıyayız.” görüşünü savundu.

Toker şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu 'reform' paketinin, Türkiye'nin üye olduğu uluslar arası ve uluslar üstü kurumlarla istişareler sonucu hazırlanmış, 'mesaj kaygılı' bir egzersiz olduğu aşikar. Şeffaflık sözünü bin kere sağa-sola yazmak en kolayı.

'Yakınlarımı oraya buraya atamayacağım', 'Şartları uymayan atanmışları görevden alacağım', 'Partili şirketlere ihale yağdırmayacağım' diyebiliyor musunuz? Bunu diyemezseniz ancak böyle sayısız kez duyduğumuz boş söz öbeklerini reform diye sunarsınız."