Çiğdem Toker: Dünkü ihalenin Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını herhalde kimse inkar edemez

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Kanal İstanbul etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin 'rekonstrüksiyonu' ihalesini bugünkü köşesine taşıdı. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele edilen günlerde yapılan ihaleye tepki gösteren Toker, "Milletin canının burnunda olduğu günlerde, böyle bir ihalenin Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını herhalde kimse inkar edemez" düşüncesini dile getirdi.

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Toker, "Tarihi bir köprü, masa ya da sandalye değildir. Bir köprüyü söküp başka bir yere taşıdığınızda o köprü, o köprü olmaktan çıkar. Başka bir şeye dönüşür. Kanal İstanbul etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin 'rekonstrüksiyonu' diye bir ihale yapıldı dün. Köprüler sökülüp yakında bir yere yeniden kurulacak, kurulurken eksik parçaları da yenilenecekmiş. Bunun için bütçeden bugünün rakamlarıyla 500 bin TL civarında para çıkacak. Böylece, etüt raporu ile ÇED raporunun ardından resmi olarak yatırım maliyeti 75 milyar TL olarak ilan edilen Kanal İstanbul'da ilk harcama açılışı yapılmış oldu" ifadesini kullandı.

Toker, "İhalenin Covid-19 pandemisi nedeniyle ülke çapında eve kapanma çağrılarının arttığı bir günde yapılışı ayrı, ihale anında çekilen fotoğrafta görünenlerin vahameti ayrı. Tarihi köprüleri taşıma ihalesinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ihale komisyonu üyeleri, yüzlerinde maske, aralarında 20 cm mesafeyle yan yana oturmakta… Milletin canının burnunda olduğu günlerde, böyle bir ihalenin Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını herhalde kimse inkar edemez. Aynı Erdoğan, koronavirüs için bakanlar ile yaptığı video görüşme sırasında, ekrandan gördüğü yöneticileri bir metre mesafe kuralına uymadıkları için paylıyor, biz halka da bunu ders niyetine izlemek düşüyordu. Ne ders ama…" görüşünü savundu.

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