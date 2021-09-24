Çiğdem Toker, Devlet Malzeme Ofisi’nin ertelediği ihaleyi yazdı: Covid’de mutasyonu saptayacak bir test kitinden vazgeçilmesinin sebebi ne?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Devlet Malzeme Ofisi’nin Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacı doğrultusunda açtığı ve itiraz geldiğini belirterek isim değişikliği yaparak ertelediği ihaleye dikkati çekti. Toker, ertelenen ihalede talep edilen mutasyonu tespit edilecek test kitinden vazgeçmesini sorguladığı yazısında, “Sebep ne? Firmayla ilgili olabilir mi?” diye sordu.

Devlet Malzeme Ofisi tarafından açılan, “20 milyon adet Covid-19 PCR tabanlı tanı kiti ile ekstrakte edici ve koruyucu taşıma sıvısı” konulu ihalenin ertelenmesinin ardından isminin, “20 milyon adet SARS-Cov-2 (2019-nCoV) RT-qPCR Tespit Kiti ve 20 milyon adet Viral Nükleik Asit Ekstrakte Edici ve Koruyucu Taşıma Sıvısı” olduğuna dikkati çeken Toker, şunları kaydetti:

“İhalenin yeni adında olmayan ama öncekinde yani ilk ihale adında var olan kritik kelime ‘Varyant RT’ydi. Bu da şu anlama geliyordu: İptal edilen şartname ve ertelenen ihalede satın alınacak test kiti, mutasyonu tespit edebilecek içerikteyken, yeni isimli ihalede mutasyon tespiti yoktu! Peki Covid'de mutasyonu saptayabilecek bir test kitinden vazgeçilmesinin sebebi ne olabilir?

20 milyon adetlik Covid test kiti alımına ilişkin teknik şartnamede, ürünlerin partiler halinde teslimi, ilk teslimatın 7 gün içinde 2 milyon adet olması isteniyor. Kalan 18 milyon test kitinin de yine 7'şer gün arayla teslim edilmesi isteniyor. Kritik mesele şu soruların cevabında düğümleniyor:

Haftada 2 milyon test kiti üretip teslim edebilecek kapasitede kaç firma var? Acaba tek firma olabilir mi? 7'şer gün arayla teslimat şartı, 'adrese teslim ihale' anlamına geliyor mu? Sağlık Bakanlığı, DMO aracılığıyla açılan ilk ihalede mutasyon saptayabilecek test kiti isterken, bundan hemen vazgeçmesi, haftada 2 milyon üretim yapabilme yeterliğine sahip firmayla ilgili olabilir mi?"

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