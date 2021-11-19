Çiğdem Toker'den Kamu Özel İşbirliği sorusu: Garantiler döviz üzerinden verilmişken, gelir-gider dengesi nasıl baş başa gelecek?

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Bütçe konuşmasında "Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ile yapılan projelerin 2024 yılında gelir-gider dengesi başa baş noktaya gelecektir. KÖİ modeli ile yapılan projeler özelinde net nakit akışı sağlanacak. Dolayısıyla devletimiz ilave gelire kavuşmuş olacak" sözlerini değerlendirdi.

Toker yazısında "TL dolar karşısında bu kadar değersizleşmişken ve garantiler de döviz üzerinden verilmişken bu “başa baş” nasıl hesaplanmış olabilir? Gönül isterdi ki bu hesabın detayları da kamuoyuyla paylaşılsın" dedi.