Çiğdem Toker: Dardanel'in Ton TV isimli kanalında Alamos Gold'un altın madenciliğini ne kadar şahane yaptığına ilişkin bir yayın yapılmış

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 40'ı aşkın işçisinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, işçileri 14 gün süreyle fabrikada tutma kararı alan Dardanel şirketine ait Ton TV'de Kirazlı'da altın madenciliği için ruhsatının yenilenmesini bekleyen Alamos Gold'a yönelik hazırladığı yayına dikkat çekti. Toker, "Güç ilişkilerini anlatması bakımından bugüne de ışık tutan faydalı bir yayın olmuş" düşüncesini dile getirdi.

Toker, "Bakın 10 gün geçti aradan, işçileri fabrikaya hapseden Çanakkale İl Hıfzısıhha Kurulu'nun Dardanel fabrikası için çıkardığı karardan milim geri dönüş yok. Kurulun özel bir şirket için 14 günlüğüne yol verdiği 'kapalı çalışma sistemi' diye bir usul yasalarda yer almıyor. Dardanel şirketinin, iyi zamanlarda reklama konu ettiği kadın işçiler, Koronavirüs günlerinde durmaksızın çalışmaya ve kendilerine gösterilen yerlerde barınmaya zorlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toker, "CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin de olumlu oy verdiği ve 'gerekirse revize edilir' açıklamasına rağmen- yazıyı yazarken- henüz bir değişikliğin yapılmadığı kararın süresi 9 Ağustos'ta doluyor. Sonrasında ne olacağı da önemli. Çünkü bu bir iktidar/sermaye meselesi. Dardanel şirketler grubunun Çanakkale kentindeki etki gücünü araştırırken, adını verdiği futbol kulübünün yanısıra, Ton tv isimli bir televizyon ve radyo kanalları olduğunu da gördüm." görüşünü savundu.

Toker, "Üzerinden epeyce zaman geçmiş olsa da Ton tv'nin, Alamos Gold'un altın madenciliğini ne kadar şahane yaptığına ilişkin bir yayınına rastladığımı da sizlerle paylaşayım. Evet Alamos Gold. Kirazlı'da altın madenciliği için ruhsatının yenilenmesini bekleyen, ağaçları katleden Alamos Gold. Youtube'a yüklenmiş o yayında 2013 yılında Ton tv muhabiri ya da sunucusunun (adı yer almıyor) Alamos Gold'un Meksika'da işlettiği Mulatos madenine gittiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

Ton tv logolu yayın, Kuzey Biga şirketinin sunuşuyla açılıyor. Siyanürle altın çıkarma faaliyeti hakkında sahadan ayrıntılı bilgi veriyor. Flamenko müzik eşliğinde doğru çalışılırsa her yerde altın madenciliğinin yapılacağı anlatılıyor. Maden sahasının 50 m. ilerisinde aynı adı taşıyan bir köy varmış ve köy sakinleri mutlu mesut yaşıyormuş vs vs.

Ton balığı, futbol kulübü, yerel medya, altın madenciliği ve memleketin esaslı sorunu işsizlik.

Güç ilişkilerini anlatması bakımından bugüne de ışık tutan faydalı bir yayın olmuş.

Ne olmuştu?

Dardanel fabrikası 40'ı aşkın işçisinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, işçileri 14 gün süreyle fabrikada tutma kararı aldı. Evlerinde halihazırda karantinada olan, ayrıca yıllık izinde olan işçiler de dahil olmak üzere fabrikanın tüm işçileri öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Ayrıca Covid-19 teşhisi konulan işçiler gündüzleri üretim için servislerle fabrikaya taşındı ve çalıştırıldı.

Yazının devamı için tıklayın