Çiğdem Toker: Dardanel'in Çanakkale fabrikasında uygulanan zorunlu karantina uygulaması kanunsuz

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, yeni tip Koronavirüs salgınında bazı işletmelerin fırsattan istifade hastalanma ile işini kaybetme tehdidi arasında sıkışan işçilere insanlık dışı koşulları dayattığını söyledi.

Dardanel'in Çanakkale fabrikasında Covid-19 vakasının artması üzerine uygulamaya konan kapalı devre çalışma sistemine tepki gösteren Toker, kararda imzası bulunan CHP'li belediye başkanı Ülgür Gökhan'a da isim vermeden seslenerek kanunsuzluğun giderilmesi için çağrıda bulundu.

Çanakkale Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu'nun Dardanel'e işçileri kapalı devre çalıştırmasına onay verdiğini ve söz konusu kararda Çanakkale'nin CHP'li belediye başkanı Ülgür Gökhan'ın da imzasının bulunduğunu ifade eden Toker, Hukukçu ve çalışma ekonomisi uzmanı Dr. Murat Özveri'nin konuya ilişkin itirazlarına yer verdiği köşesinde şunları kaydetti:

Kapalı devre çalışma sistemi adı verilen uygulamanın, yasaya aykırı bir biçimde “çalışma kampı kurmak” anlamına geldiğini belirten Özveri, salgın koşullarında işçileri işyerinde çalışmaya zorlamanın can güvenliğini yok saymak olduğunu vurguluyor. Çalışma Bakanlığı'nın bu kararı durdurması gerektiğini belirtiyor. Covid-19'un sermaye için “fırsat” olarak görüldüğünün ilk büyük işareti MÜSİAD'ın izole sanayi bölgelerinden geldi.

Sözün özü, devlet desteğini arkasına alan sermaye şirketleri karşısında, işçileri savunmasız ve güçsüz bırakan uygulamalar yaygınlaşırken, Çanakkale örneğinde olduğu gibi muhalefet partisi yönetimindeki yerel yönetimlerin tutumu ayrı bir önem taşıyor.

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