Çiğdem Toker: Çukurova Havalimanı üst yapı ihalesini alan şirket yerel seçimde AKP Çerkezköy adayı olan Süleyman Kozuva'nın

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Çukurova Havalimanı üst yapı ihalesinin yerel seçimde AKP'den Çerkezköy adayı olan Süleyman Kozuva'nın şirketi Favori İşletmecilik AŞ/YAKO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ortak girişiminin aldığını yazdı.

Toker yazısında, "Dokuz yıl önce. Hazine garantili Çukurova Bölgesel Havalimanı, 357 milyon Euro yatırım maliyetiyle ihale edilmişti. Tek teklif Sky Line Havacılık-Zonguldak Özel Sivil Havacılık Ortak Girişim grubundan geldi. (9 yıl 10 ay 10 gün ) Üç yılda hizmete açılacaktı. Şirket iflas etti. Proje yılan hikayesine döndü. Yetkililere göre inşaatın yüzde 85'i bitmişti. Bu yılın başlarında bir ihale daha yapıldı. Günbeton İnşaat-Terminal Yapı Ortak Girişimi kazandı. Kısa süre sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alındı, yerine atanan Adil Karaismailoğlu 'İhaleyi iptal ettik' dedi. Geçen hafta yine yap-işlet-devret kanununa göre ihale edildi. Tamamı 9 yıl önce 357 milyon Euro'ya ihale edilen ve altyapısının yüzde 85'i bittiği söylenen havalimanına 297 milyon 100 bin Euro artı KDV karşılığında Favori İşletmecilik AŞ/YAKO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ortak girişimi teklif verdi. Şirketlerin bağlı olduğu grup sahibi Süleyman Kozuva'nın yerel seçimde AKP'den Çerkezköy adayı olduğu ortaya çıktı." ifadesini kullandı.