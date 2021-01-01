Çiğdem Toker: Covid-19’un  meslek hastalığı olarak kabul edilmesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi; birkaç gün sonra 1.4 milyar TL'lik ihale yaptılar

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) meslek hastalığı olarak kabul edilmesi teklifinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatarak, "İktidar için kendisinin planlamadığı bir kaynak çıkışı anlamlı değil. Tam da bu nedenledir ki, Covid-19'un meslek hastalığı olmasının reddinden birkaç gün sonra 1.4 milyar TL'lik ihale yaptılar." değerlendirmesini yaptı.

Toker, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bütçe görüşmelerinde TBMM tutanağa geçen, “Meslektaşlarımın görevi başında Covid-19'a yakalanmasının meslek hastalığı olarak kabul edilmesinden ve kaybettiklerimizin şehit statüsünde sayılmasından bakan olarak memnuniyet duyarım. Yüce Meclisimizin bu yolda atacağı adımı saygıyla karşılarım. Katkılarınız için teşekkür ediyorum.” sözlerine de yazısında yer verdi.

Toker, "Peki sonra ne oldu biliyor musunuz? O 'yüce Meclis'bu kanun teklifini getirdi ama teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Yani Sağlık Bakanı Koca'nın mensup olduğu parti ve iktidar, Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istemedi. Neden? Birkaç cevabı var. Bir kere, bir kanun teklifinin TBMM çatısı altında kabul edilebilmesi için onun AKP teklifi olması şart! Tabii bunun bir yazılı kuralı yok ama böyle! Bir kanun teklifi, onu ancak iktidar ve ortağı getirirse kabule layık görülüyor. Çünkü evet diyecekler de iktidar ve ortağı." düşüncesini dile getirdi.

Toker, "İkincisi, Covid-19'un meslek hastalığının kabul edilmesi, iktidara 'sosyal devlet'in gerektirdiği bir takım ödevler yükleyecek. O ödevler de bütçeden kaynak çıkması anlamına geliyor." ifadesini kullandı.