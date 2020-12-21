Çiğdem Toker: CHP'nin, kurumsal tarihinin fay hatlarına ve toplumsal belleğe özen göstermeden tuttuğu stratejiyi şahane bulanlar var belli ki

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu , Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, MHP kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i evinde ziyaretinin Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde olduğuna dikkat çekti. Toker, "CHP'nin, kurumsal tarihinin fay hatlarına ve toplumsal belleğe özen göstermeden tuttuğu stratejiyi şahane bulanlar var belli ki" görüşünü savundu.

Toker yazısında, "CHP yönetimi, AKP iktidarını seçimlerde yenmek amacıyla geliştirdiği 'yüzde 50 artı 1' stratejisini, birçok şeyin önüne koyan bir yaklaşım içinde. Seval Türkeş'in Kılıçdaroğlu'na Çakıcı tehdidinden duyduğu rahatsızlığı ilettiğini ve bu ziyaretin bir 'nezaket' içerdiğini öngörsek de yüksek profil bize başka bir şey söylüyor: Kılıçdaroğlu'na uluorta ve üst üste tehditle savurabilen Çakıcı'ya, MHP Genel Başkanı Bahçeli destek çıktığı için bu ziyaretle, Bahçeli'ye ve MHP tabanına anlamlı mesajlar verilmiş oluyor. Böylece, ziyarete Bahçeli öfkelenip MHP seçmeni etkilendiğinde Millet İttifakı oyları mı artacak?" düşüncesini dile getirdi.

Toker, "80 darbesine giden karanlık süreçte partisinin sayısız mensubuyla seçmenini planlı katliam ve cinayetlerde kurban vermiş CHP'nin, kurumsal tarihinin fay hatlarına ve toplumsal belleğe özen göstermeden tuttuğu stratejiyi şahane bulanlar var belli ki. 'Çantada keklik' görünen oylar ise gerçekten çantada mıdır, ayrıca oy sahipleri keklik midir onu da zaman gösterecek." ifadesini kullandı.