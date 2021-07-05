Çiğdem Toker: Cengiz İnşaat'ın sahibi olduğu Eti Bakır'a teşvik verilmemiş, adeta yağdırılmış

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında, Cengiz İnşaat’ın sahibi olduğu Eti Bakır’ın Adıyaman’daki tesisini genişletme yatırımında teşvikten yararlandığını belirterek, “Teşvik verilmemiş, adeta yağdırılmış” dedi.

“Devletin sektör ve firma bazında kime ne tür teşvik verdiği Resmi Gazete'de yayımlanır. Mayıs ayı teşvikleri dün yayımlandı. Listede Eti Bakır da yer almış. Cengiz İnşaat'ın sahibi olduğu Eti Bakır'ın Adıyaman'daki tesisinin genişletme yatırımı teşvikten yararlanmış. Teşvik verilmemiş, adeta yağdırılmış” diyen Toker, devamında bu teşvikleri şöyle sıraladı:

■ Sigorta primi işveren hissesi 10 yıl

■ Gelir vergisi stopajı desteği 10 yıl

■ Sigorta primi desteği 10 yıl

■ Vergi indirimi yüzde 90

■ YKO (Yatırıma Katkı Oranı) yüzde 50

■ KDV istisnası

■ Faiz desteği”

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