Çiğdem Toker: Bütçe açığı tahminleri yedi ayda aşıldı

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 2020 bütçesinin yedi ayda aşıldığını belirterek, 139.1 milyar TL'lik açık olduğunu kaleme aldı.

Bugünkü yazısında bütçenin 12 aylık açık tahmininin 138.9 milyar olduğunu hatırlatan Toker, ancak temmuz ayında bütçenin 139.1 milyar TL açık vererek bunu aştığını yazdı. Toker şöyle devam etti: "Bu yıl ilan edilen açık tahmini 9 ay bile dayanmadı! Üstelik yine tıpkı geçen yıl olduğu gibi Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi ilave edilmesine karşın. Bakanlık açıklamasında “mali disipline kararlılıkla devam edilecektir” diye bir ifade vardı. Tabii örtülü ödenek harcamaları, sadece harcayanın bildiği milli çıkarlar gayesiyle yapıldığı için bu harcama kaleminde, mali bir disiplinin beklenmemesi gerekiyor."

Bütçedeki adı “gizli hizmet giderleri” olan ve Cumhurbaşkanı emrindeki örtülü ödenek harcamasından Temmuz ayında 273.9 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirten Toker, "Cumhurbaşkanı'na bütçe gelirlerinden “harca” diye aktarılan gizli hizmet giderinin sadece temmuz ödeneği kaç adet asgari ücrete denk geliyor dersiniz? 117 bin 883 adet asgari ücrete. Türkiye'nin milli menfaatleri için yedi ayda yapılan örtülü ödenek harcaması ise 1.2 milyar TL'ye ulaşmış. Kar amacı gütmeyen dernek, birlik, kurum kuruluşlara bütçeden temmuz ayında aktarılan ödenek yaklaşık 37 milyon TL olmuş. Ocak-temmuz dönemindeki toplam büyüklük ise 550.6 milyon TL. İktidarın hangi dernek, vakıf ve kuruma ne kadar kaynak aktardığının bilgileri şeffaf değil. İktidara yakın pek çok vakıf faaliyeti raporlarını açıklamadığı için gelir kaynakları da bilinmiyor" dedi.

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