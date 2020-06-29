Çiğdem Toker: Bir büyük banka TOGO Kuleleri’yle gündeme gelen Sinan Aygün’ün kredi limitlerini kapatmış

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin imara aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davayla gündeme gelen eski Ankara Ticaret Odası ve CHP milletvekili Sinan Aygün'e bir büyük bankanın kredi limitlerini kapattığını yazdı.

Toker, "Aygün, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında, bağlandığı bir canlı yayındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Hakaret ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlemekle suçlanan Candan, bu hafta ifade verecek. Candan, kamu yararını savunduklarını vurgulayarak şöyle diyor: 'TOGO ikiz kuleleri davasında ortaya çıkan girift ilişkiler buzdağının görünen yüzüdür." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

"Bu suç duyurusu vesilesiyle öğrendik ki Aygün'ün o sahadaki 12 gayrimenkul satışı iptal edilmiş. Satılan bir gayrimenkul iade edilerek parası ödenmiş. Bir büyük banka da CEO'sunun büyük patrona gönderdiği bilgilendirme mektubuyla Aygün'ün kredi limitlerini kapatmış.

Suç duyurusu metnini okuyunca insanın aklına şu soru geliyor. Hukuksuzluğu yargı kararıyla ortaya çıkmış binadan daire alanlar ne yapacaktı? Göz göre göre hukuksuz bir gayrimenkule milyonlar mı verecekti?"

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